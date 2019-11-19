Европа получит свою собственную ракету-убийцу

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Европейский производитель ракетного оружия MBDA работает над новой ракетой-перехватчиком, которая может стать первым шагом к созданию уникальной европейской системы противоракетной обороны.

12 ноября 2019 года в Европейском Союзе был запущен проект «Своевременного предупреждения и перехвата MBDA с помощью космического аппарата», или TWISTER. Международный проект противоракетной обороны включает Францию, Финляндию, Италию, Нидерланды и Испанию и может быть начат уже в 2030 году, объявил MBDA, информирует enovosty.com/news.

«Компонент-перехватчик проекта TWISTER в конечном итоге станет ключевым элементом вклада европейских стран в миссию НАТО по защите территории, населения и вооруженных сил при достижении амбиций Европейского союза в области противоракетной обороны», — говорится в сообщении.

Ракета TWISTER является эндоатмосферной, что означает, что она должна “дышать” относительно плотным воздухом, а ее датчики могут выдерживать тепло воздушного трения. Это помещает ее примерно в один класс с ракетным перехватчиком SM-2 ВМФ США и Патриотом армии США и ограничивает боеприпасы для попадания по поступающим ракетам, пока они не превышают примерно 45-60 км.

Экзо-атмосферные перехватчики, такие как SM-3 ВМФ и система высотной обороны, могут поражать ракеты на высоте до 90 км.

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MDMA хочет оборудовать как морские, так и наземные системы запуска ракеты TWISTER.

«Эта новая эндоатмосферная ракета будет противостоять широкому спектру угроз, включая маневрирование баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых или сверхзвуковых крылатых ракет, гиперзвуковых планеров и более традиционных целей, таких как истребители нового поколения», — заявил MDMA.

Если TWISTER сработает, и европейские страны найдут деньги для их размещения, новая ракета может дополнить в основном американские системы, которые в настоящее время составляют защиту Европы от ракетных угроз, таких как из Ирана. Под эгидой НАТО Соединенные Штаты установили наземные SM-3 на двух объектах Aegis Ashore в Румынии и Польше. Американские военные корабли с SM-2 и SM-3 базируются в Испании для патрулирования через Средиземное море.

Но ракеты — не главная слабость в европейском противоракетном щите, пояснил Ян Уильямс из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, округ Колумбия. «Архитектура противоракетной обороны, в настоящее время защищающая НАТО от иранского ракетного удара, является хрупкой из-за ее сильной зависимости от одного наземного радара для отслеживания ракет, направляющихся в Европу», — пишет Уильямс. «Эта единственная точка отказа делает всю систему подверженной технической неисправности или согласованным действиям противника».

Одним из особенно важных элементов европейского противоракетного щита является радар TPY-2 X-диапазона, развернутый в восточной Турции. Этот радар предназначен для отслеживания иранских ракет, направляющихся в Европу. Это действительно краеугольный камень всей архитектуры. Без этого способность объектов Aegis Ashore защищать Европу существенно ухудшается.

Если по какой-либо причине передовой радар TPY-2 не предоставит информацию для раннего отслеживания, защищаемая зона двух участков Aegis Ashore значительно ухудшится. Многие военные базы и крупные города по всей Европе станут незащищенными.

Радиолокаторы SPY-1, установленные на площадках Aegis Ashore, слишком ограничены по дальности действия, чтобы самостоятельно обеспечить защитное покрытие Европы. В некоторых случаях SPY-1 будет обнаруживать иранские баллистические ракеты слишком поздно, чтобы система могла отразить ракету-цель. Ракеты с большей дальностью полета, летящие в западную Европу, могут полностью перелетать через эти радары.

Таким образом, номинальная эксплуатация развернутого TPY-2 необходима для того, чтобы объекты Aegis Ashore выполняли свою миссию территориального охвата НАТО.