В США показали огневые испытания новейшей системы ПВО ближнего действия (ВИДЕО)

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Американская компания General Dynamics Land Systems, выпустила новую видеозапись испытаний системы ПВО ближнего действия «Промежуточный маневр» (IM-SHORAD), которые она проводила в сотрудничестве с армией США в начале этого года.

Видео, размещенное в Твиттере, демонстрирует огневые испытания основного вооружения машины IM-SHORAD, в которое входят ракеты Hellfire, ракеты Stinger и 30-мм орудие.

Как отметили в компании, машина IM-SHORAD основана на новом шасси Stryker A1 и обеспечивает возможность маневрирования для критически важных многодоменных операций. Основные особенности включают бортовую возможность обнаружения целей в сочетании с интегрированными системами боевого управления противовоздушной и противоракетной обороной.

IM-SHORAD разработана для противодействия угрозам, исходящим от беспилотных авиационных систем (UAS) и множества других вертолетов и самолетов с фиксированным крылом, и обеспечивает общую армейскую платформу, которая является рентабельной, высокомобильной, живучей, устойчивой и транспортабельной.

Двумя неделями ранее GDLS объявила о заключении контракта на 1,219 миллиарда долларов на производство, испытание и поставку систем ПВО ближнего действия (IM-SHORAD) для армии США. Первоначальный заказ армии по контракту предусматривает поставку 28 машин Stryker IM-SHORAD на сумму 230 миллионов долларов.

В последнем заявлении компании говорится, что строительство первого блока (FUE) запланировано на начало 2021 года.

Источник: Defence-blog