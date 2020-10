В США показали огневые испытания новейшей системы ПВО ближнего действия (ВИДЕО)

Американская компания General Dynamics Land Systems, выпустила новую видеозапись испытаний системы ПВО ближнего действия «Промежуточный маневр» (IM-SHORAD), которые она проводила в сотрудничестве с армией США в начале этого года.

Видео, размещенное в Твиттере, демонстрирует огневые испытания основного вооружения машины IM-SHORAD, в которое входят ракеты Hellfire, ракеты Stinger и 30-мм орудие.

Как отметили в компании, машина IM-SHORAD основана на новом шасси Stryker A1 и обеспечивает возможность маневрирования для критически важных многодоменных операций. Основные особенности включают бортовую возможность обнаружения целей в сочетании с интегрированными системами боевого управления противовоздушной и противоракетной обороной.

IM-SHORAD разработана для противодействия угрозам, исходящим от беспилотных авиационных систем (UAS) и множества других вертолетов и самолетов с фиксированным крылом, и обеспечивает общую армейскую платформу, которая является рентабельной, высокомобильной, живучей, устойчивой и транспортабельной.

The Stryker IM-SHORAD vehicle provides lethal, mobile and survivable defense against an array of aerial threats. Awarded the U.S. Army program contract in September,

h href="https://enovosty.com/tag/rakety-hellfire" target="_blank">ighlights include on-board target-acquisition capability. #AUSANow #GDatAUSA pic.twitter.com/oYd4pFKM4u

— General Dynamics Land Systems (@GD_LandSystems) October 15, 2020