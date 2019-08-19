Тайна раскрыта: найден папирус с описанием технологии строительства пирамид

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Ученые заявили, что им удалось найти папирус, в котором детально расписано процесс строительства постройки пирамиды Хеопса.

Этот папирус был найден во время археологической экспедиции в Гизе. Археологам удалось распознать древний знак. Оказывается, что через Нил при помощи специальных каналов происходила транспортировка строительных материалов. Ученые сообщили, что для пирамиды использовались гранитные и известняковые блоки по 2,5 тонн каждый, информирует enovosty.com/news.

Древним египтянам удалось доставить к месту, где происходила стройка, более 170 тонн необходимого материала. Специалисты также обнаружили бассейн главного канала, с помощью которого был доставлен камень к плато Гизы.

До сих пор многие уфологи уверенны, что пирамиды, которым более 4,5 тысяч лет, были возведены инопланетными цивилизациями.