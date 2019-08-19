Первый отечественный авианосец Китая столкнулся с множеством технических проблем

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Первый авианосец китайского производства, Тип 001A, готовится к дальнейшим испытаниям на севере Желтого моря, причем инженеры считают, что еще есть проблемы, которые необходимо устранить

По словам военных наблюдателей, первый отечественный авианосец Китая проходит еще одно морское испытание сразу после трехдневных испытаний, что позволяет предположить, что военно-морской флот НОАК выявил технические проблемы, требующие немедленного исправления, информирует enovosty.com/news.

Последнее морское испытание 65 000-тонного Типа 001A было косвенно подтверждено уведомлением, выпущенным Администрацией морской безопасности Ляонина на прошлой неделе. Судам было рекомендовано не заходить на территорию площадью 3400 кв. км на севере Желтого моря из соображений безопасности.

Сонг Чжунпин, военный комментатор телеканала Phoenix Television, базирующегося в Гонконге, сказал, что повторные ходовые испытания показали, что у авианосца есть технические проблемы.

«Тот факт, что авианосец должен был пройти повторную проверку в течение двух дней, предполагает, что военно-морской флот обнаружил некоторые технические проблемы в ходе морских испытаний, которые необходимо было немедленно устранить», — сказал он.

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Военный источник из Пекина заявил, что испытания на взлет и посадку проводились на море на прошлой неделе, отметив, что близость авианосца к порту позволила военно-морскому флоту лучше контролировать испытания и оказывать поддержку в случае чрезвычайной ситуации.

«Испытания на взлет и посадку являются наиболее сложными, и поэтому, как правило. они проводились недалеко от побережья, на случай аварии», — сказал источник.

«Китай построил более 50 истребителей J-15 и обучил десятки пилотов, и сейчас все они готовы работать на Типе 001A», — сказал источник.

Ляонин, первый китайский авианосец, был заложен 6 декабря 1985 года на верфи Черноморского судостроительного завода в Николаеве. После распада СССР корабль достался Украине и его постройка была прекращена в 1992 году. В 1998 году Китай купил судно, якобы, с целью организации на нём плавучего центра развлечений. Китай достроил авианосец и ввел его в эксплуатацию в 2012 году.

Китай построил Тип 001A на основе авианосца Ляонин. В мае прошлого года министерство обороны заявило, что Тип 001A соответствует требованиям «начальной эксплуатационной способности».

Ожидается, что новый китайский авианосец будет готов вовремя присоединиться к празднованию военно-морского флота в ознаменование 70-й годовщины основания Китайской Народной Республики 1 октября.