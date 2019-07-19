В Антарктиде найдена пропавшая ранее секретная военная база

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Недавно ученые детально изучали местность в Антарктиде под названием Земля Королевы Мод. Там они и обнаружили секретную военную базу. Отмечается, что объект плавно уходит в глыбу ледяного покрова и его засыпает снег. Известно, что впервые эта база была замечена еще несколько лет назад.

Ученые из Австралии хотят организовать экспедицию к этой базе, пока ее еще можно обнаружить. Скорее всего это произойдет в ноябре этого года. Они хотят выяснить принадлежность базы. Пока все страны молчат и не говорят, кто ее соорудил. На ней есть взлетная полоса и эксплуатировалась она в 1940-х годах, информирует enovosty.com/news.

О базе стало известно еще в 2013 году, но только в 2018 году благодаря спутникам были полученные снимки, которые позволили ее идентифицировать.

В архивах США упоминается, что ВВС в 1946-1949 годах проводили обыск некоторой немецкой базы на территории Антарктиды. Скорее всего речь идет именно об этой базе.