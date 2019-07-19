Ученые создали устройство, способное генерировать энергию из колена человека

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Китайские ученые разрабатывают устройство, благодаря которому в ближайшем будущем простой ходьбы человека будет достаточно для зарядки устройств GPS или другого портативного оборудования.

Команда рассказала, что технология заключается в прикреплении к колену специальной ткани. От движений владельца устройство сможет генерировать до 1,6 микроватт энергии. Этого количества энергии достаточно для питания небольших электронных устройств, таких как устройства GPS и оборудование для мониторинга работоспособности, информирует enovosty.com/news.

Исследователи разработали сборщик энергии, создав механизм с ползунковым рычагом из специального интеллектуального материала из микроволокна, который вырабатывает энергию при изгибе. Колено было выбрано, поскольку коленные суставы способны к более широкому диапазону движений, чем большинство других суставов человека. Каждый раз, когда пользователь ходит и колено сгибается, устройство вырабатывает электричество. Это позволяет комбайну захватывать биомеханическую энергию от естественных движений тела.

Легкое и удобное устройство весит всего 307 граммов, и его тестировали на людях, идущих от 2 до 6,5 километров в час.

Результаты показали, что устройство вырабатывает энергию бесплатно. Недорогой, эффективный и удобный, новый носимый энергетический комбайн обладает огромным потенциалом, и исследователи планируют изучить вопрос о будущей коммерциализации технологии.

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