Пентагон заключил контракт на разработку уникальных датчиков для системы противоракетной обороны THAAD

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Поставщик оружия №1 Пентагона Lockheed Martin Corp заключил контракт с BAE Systems на разработку инфракрасных датчиков нового поколения для системы противоракетной обороны THAAD.

Компания BAE Systems получила контракт от Lockheed Martin на разработку и производство инфракрасных датчиков следующего поколения для системы вооружения Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), обеспечивающей уникальную технологию критического наведения, которая помогает защитить США и их союзников от баллистических ракет. Работа по разработке датчиков улучшит способность системы ПРО нейтрализовать больше угроз и повысить ее технологичность.

«ПРО THAAD является ключевым продуктом в нашем ассортименте прецизионных боеприпасов, который известен своими проверенными возможностями перехвата. Это демонстрирует нашу способность поставлять передовые системы наведения для критических высокоточных боеприпасов», — сказал Барри Йидон, директор программы THAAD в BAE Systems. «Этот контракт является свидетельством нашего постоянного успеха в программе и позволяет нам продвигать нашу проверенную конструкцию и реализовывать программу в будущем в поддержку миссии Агентства по противоракетной обороне».

Система оружия THAAD перехватывает вражеские баллистические ракеты с кинетической силой во время их последней или конечной фазы полета. Датчики BAE Systems предоставляют инфракрасные изображения, которые направляют ракеты-перехватчики к намеченным целям, уничтожая вражеские боеголовки внутри или вне атмосферы Земли. Компания занимается разработкой и производством технологий для противоракетной обороны более четырех десятилетий и на сегодняшний день доставила более 500 ПРО THAAD.

THAAD является неотъемлемой частью миссии MDA по созданию интегрированной многоуровневой системы противоракетной обороны. Его способность перехвата ракет на большой высоте смягчает воздействие оружия противника до того, как оно достигнет земли, а его невзрывное кинетическое воздействие сводит к минимуму риск детонации. THAAD — высокоэффективная система противодействия угрозам баллистических ракет.

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Источник: Defence-blog