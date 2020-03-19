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Китайский учебный самолет JL-9 Mountain Eagle модифицируют для совместимости с авианосцем

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Китайский военно-морской флот модифицирует учебно-тренировочный самолет JL-9 Mountain Eagle для подготовки пилотов реактивных самолетов-носителей на действующем авианосце, одном из двух, которые есть у китайского флота.

Разработчик самолета JL-9, авиационная промышленная корпорация Гуйчжоу, выпустила отредактированные снимки, на которых изображен JL-9 и авианосец, работающие вместе, что привело к предположению, что JL-9 может в конечном итоге превратиться в реактивный тренажер на базе авианосца. Об этом во вторник сообщило издание Weihutang., информирует enovosty.com/news.

Осуществление полета JL-9 с авианосца может потребовать серьезных модификаций планера и двигателя. Сообщение появилось после того, как компания Гуйчжоу опубликовала в понедельник заявление, в котором говорится, что она полна решимости «одержать новую победу в разработке и производстве военно-морской версии Mountain Eagle».

Уже доставленная в ВМФ Китая, военно-морская версия JL-9 в настоящее время обучает пилотов реактивных самолетов-носителей на наземных аэродромах, но в Китае до сих пор нет учебно-тренировочного самолета на авианосце, который может взлетать и приземляться на фактический перевозчик, сообщило Weihutang.

China Modifying JL-9 Trainer for Aircraft Carrier Pilot Training

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Тренировочный JL-9

Используя второй авианосец Shandong, присоединившийся к китайскому военно-морскому флоту в декабре 2019 года, Китай может обучить как можно больше пилотов. Учебный самолет, который может работать на авианосце, а не на симулируемом аэродроме, может внести большой вклад в достижение этой цели.

Источник: Defenseworld


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 14

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