Армия США представила первый элемент своей будущей системы гиперзвукового оружия

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Армия США опубликовала изображения первого элемента своей будущей системы гиперзвукового оружия.

На фотографиях, опубликованных Пентагоном, показан первый прототип перспективной системы гиперзвукового ракетного оружия наземного базирования Long Range Hypersonic Weapon (LRHW). Об этом сообщают Экономические новости со ссылкой на Defence-blog.

Подробности были приведены в сообщении армии о том, что служба начала поставку первого прототипа гиперзвукового оборудования солдатам.

Гиперзвуковое оружие, способное летать со скоростью, более чем в пять раз превышающей скорость звука (Мах 5+), представляет собой новую возможность, которая обеспечивает уникальное сочетание скорости, маневренности и высоты для поражения хорошо защищенных целей.

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Гиперсоника является частью первоочередной задачи модернизации высокоточной стрельбы на дальних дистанциях для армии, а также одной из наиболее приоритетных областей модернизации, проводимых Министерством обороны для обеспечения постоянного доминирования на поле боя.

В пресс-релизе также говорится, что армия поставит все дополнительное наземное оборудование для LRHW. Закладка LRHW завершится в 2023 финансовом году поставкой боевых ракетных снарядов.

Новая система вооружения обеспечит стратегическое оружие и мощное средство для армии США. Гиперзвуковые ракеты могут достигать верхних слоев атмосферы Земли и оставаться за пределами досягаемости систем противовоздушной и противоракетной обороны, пока они не будут готовы нанести удар. Чрезвычайно точное, сверхбыстрое, маневренное и живучее гиперзвуковое оружие может нанести удар по любой точке мира за считанные минуты.