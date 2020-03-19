Airbus в 2019 году продал в 11 раз больше самолетов, чем Boeing

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Airbus продал 796 самолетов A320neo в 2019 году, что более чем в 11 раз превышает количество продаж Boeing-737 в количестве 69 самолетов.

Общее количество заказов на Boeing в 2019 году составило 246 самолетов, по сравнению с 1090 годом ранее, информирует enovosty.com/news.

По данным, собранным Learnbonds.com, в прошлом году Boeing получил только 69 заказов на авиалайнеры с узким корпусом самолета.

Тем временем Airbus удалось улучшить свои показатели, и клиенты по всему миру покупают все больше самолетов. Валовые заказы на самолеты в 2018 и 2019 годах для всех коммерческих самолетов Airbus составили 831 и 1131, что означает увеличение спроса на 26,5%.

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Самолет Boeing 737 MAX 8

Резкое сокращение заказов на самолеты Boeing могло быть вызвано проблемами безопасности после двух авиакатастроф со смертельным исходом в 2018 году с участием самолетов Boeing 737 MAX. Обе авиакатастрофы были связаны с программным обеспечением, которое Boeing установило на 737 MAX, известном как Система увеличения характеристик маневрирования. Новая автоматизированная система управления полетом может вызывать непреднамеренные сбои и, как сообщается, была исключена из руководств экипажа и обучения.

В настоящее время компания работает над повторной сертификацией своих самолетов MAX, хотя они продолжают оставаться на земле уже более года.

Источник: Defenseworld