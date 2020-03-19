Airbus в 2019 году продал в 11 раз больше самолетов, чем Boeing

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости технологий

19.03.2020 г.
14:00Китайский учебный самолет JL-9 Mountain Eagle модифицируют для совместимости с авианосцем
13:00Airbus в 2019 году продал в 11 раз больше самолетов, чем Boeing
17.03.2020 г.
15:00Пентагон заключил контракт на поставку двигателей для американских и японских истребителей F-35
14:00Два мощных вертолета будут соревноваться за право заменить Black Hawks армии США
07:50ВВС США провели испытания новейшей термоядерной бомбы B61-12
07:00ВМС США получили первый катер на воздушной подушке типа SSC (ФОТО)
16.03.2020 г.
15:00Япония раскрыла свой план развития гиперзвукового оружия
Все новости технологий

Аналитика

16.03.2020

Гибель Богов

Гибель Богов
В далеком 1992 году на рынке связи Украины создаются первых два гиганта с иностранными инвестициями – УМС и Утел. В страну пришли первые серьезные деньги, ...
16.03.2020

Мировой экономический шок из-за коронавируса: последствия для украинской экономики

Мировой экономический шок из-за коронавируса: последствия для украинской экономики
Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард предупреждает, что европейские страны могут столкнуться с масштабным экономическим шоком, ...
13.03.2020

Итоги дня: Первая смерть от коронавируса, закрытые границы и продление санкций

Итоги дня: Первая смерть от коронавируса, закрытые границы и продление санкций
Коронавирус в Украине отнял первую жизнь, Владимир Зеленский подписал закон о среднем образовании, а ЕС решил продлить санкции против России, - такими ...

Последние новости

19.03.2020 г.
14:00 Китайский учебный самолет JL-9 Mountain Eagle модифицируют для совместимости с авианосцем
13:43 Украинец, живущий в Пекине рассказал, как Китай победил коронавирус
13:40 Коронавирус творчеству не помеха: в Одессе гитарист сыграл блюз с балкона (ВИДЕО)
13:30 Венеция трогательно встретила самых лучших туристов (ФОТО)
13:20 Новейшая технология Volkswagen получила награду от Euro NCAP
13:11 Нацбанк дал украинцам важные советы
13:00 "Это психоз": Лукашенко взбунтовался против коронавируса
13:00 Airbus в 2019 году продал в 11 раз больше самолетов, чем Boeing
12:54 Новые страны вслед за США могут запустить "вертолетные деньги"
12:40 В украинских городах запустили флешмоб «Подвези медика на работу»: как это работает
12:38 Киевские налоговики прекратили проверки и призвали бизнес работать в правовом поле
12:20 Скульптуры малышей-основателей Киева защитили от коронавируса (ФОТО)
12:14 Экс-генпрокурор назвал истинную цель Путина в Украине
11:56 Три кризиса России или о всадниках апокалипсиса, - "Злой одессит"
11:41 Хорошие новости: Китай остановил коронавирус, - Бутусов
11:27 Кредит без отказов и звонков от МФО Cashinsky
10:57 Мировые рынки ощутили "зелёный" голод
10:00 В Украине резко изменилась цена на лук и мёд
09:40 Продукты едут! В украинской таможне успокоили украинцев
09:27 В Украине стали производить больше медицинского спирта
09:27 "Наблюдем": Китай продолжает энергетическое избиение России, - "Злой одессит"
09:19 Отнеситесь к этому серьезно: Сильное обращение Меркель, на которое стоит обратить внимание украинцам
09:10 Цукерберг заплатит по тысяче долларов каждому удаленному сотруднику
09:08 В Ухане за сутки ни одного нового случая коронавируса
08:44 Мир стал добрее: коронавирус помирил Израиль и Палестину
08:25 Ёлкин милой карикатурой показал, как стоит бороться с паникой
08:22 В Германии выступили с предательским заявлением по санкциям
08:21 Зеленский четко ответил, когда в Украине пройдет индексация пенсий
08:03 Вирус «русского мира» дает большую летальность, чем все остальные - Сергей Иванов
08:01 Чтобы было чем платить персоналу на время карантина: клиент ресторана в США оставил на чай более 9 тысяч долларов
08:01 В Израиле резко изменили мнение: Пандемия коронавируса оказалась не такой страшной
07:45 Без паники: Смешная и оптимистичная песня про ситуацию в коронавирусном мире "взорвала" сеть
07:29 Пандемия коронавируса спасет человеческие жизни - ученые
07:23 Объявлен мировой кризис: возвращаемся в 90-е
07:15 Киев значительно вырос в рейтинге городов по стоимости жизни
07:00 В Украине может подешеветь стоимость установки ГБО
07:00 Призыв на военную службу в Украине временно остановлен из-за карантина
06:58 103-летняя жительница Ирана выздоровела после заражения коронавирусом
04:28 Трамп назвал себя президентом военного времени
18.03.2020 г.
23:29 Фото дня: Восход солнца, сфотографированный дроном, над замком Лидс
23:00 Эксперт рассказал, чего ожидать украинской экономике в ближайшем будущем
22:55 Не коронавирусом единым: коты, заснувшие в самых неподходящих местах (ФОТО)
22:40 Полицейские пресекли деятельность незаконной фермы по майнингу криптовалют
22:20 Фурса рассказал, что будет с долларом в Украине
22:16 Создатель «Игры престолов» Джордж Мартин самоизолировался и пишет новый роман
21:56 В Испании раскопали потерянные ворота легендарного дворцового города 10 века
21:18 Беда на нефтяном рынке Европы пришла к российским нефтяникам не одна, - Аnti-colorados
20:58 В США произошло сильное землетрясение (ВИДЕО)
20:24 Всемирный банк увеличивает финансирование программ, направленных на борьбу с последствиями коронавируса
19:54 Снижение мировых цен на нефть - это возможность избежать повышения цен на топливо, - Ярослав Жалило
19:28 В Украине некоторые банки перестали продавать наличную валюту
18:54 СБУ блокировала незаконный сбыт древесины
18:17 В России обвалилися курс рубля
17:51 На оккупированном Донбассе террористы подвергают священников насилию за помощь украинским военнослужащим
17:43 Виталий Кличко: Мы не знаем, сколько среди нас инфицированных коронавирусом (ВИДЕО)
17:25 Российская нефть Urals пробила критическую отметку в $25 за баррель, - "Злой одессит"
17:21 Нацполиция будет контролировать выполнение ограничительных требований по пассажирским перевозкам
16:44 Власть сделала мало для защиты малого бизнеса на период карантина из-за эпидемии коронавируса (ВИДЕО)
16:39 Стоимость нефти Brent упала ниже $27 впервые за 17 лет
15:56 В столице подскочила стоимость доллара и евро
Все новости »

Airbus в 2019 году продал в 11 раз больше самолетов, чем Boeing

Главная » Последние новости » Новости технологий » Airbus в 2019 году продал в 11 раз больше самолетов, чем Boeing
 
Печать Отправить на почту

 

 

Airbus продал 796 самолетов A320neo в 2019 году, что более чем в 11 раз превышает количество продаж Boeing-737 в количестве 69 самолетов.

Общее количество заказов на Boeing в 2019 году составило 246 самолетов, по сравнению с 1090 годом ранее, информирует enovosty.com/news.

По данным, собранным Learnbonds.com, в прошлом году Boeing получил только 69 заказов на авиалайнеры с узким корпусом самолета.

Тем временем Airbus удалось улучшить свои показатели, и клиенты по всему миру покупают все больше самолетов. Валовые заказы на самолеты в 2018 и 2019 годах для всех коммерческих самолетов Airbus составили 831 и 1131, что означает увеличение спроса на 26,5%.

Продажи Airbus A320neo в 11 раз больше, чем Boeing 737 в 2019 году

Читайте: Шведский автопроизводитель Volvo достиг рекордных продаж гибридов

Самолет Boeing 737 MAX 8

Резкое сокращение заказов на самолеты Boeing могло быть вызвано проблемами безопасности после двух авиакатастроф со смертельным исходом в 2018 году с участием самолетов Boeing 737 MAX. Обе авиакатастрофы были связаны с программным обеспечением, которое Boeing установило на 737 MAX, известном как Система увеличения характеристик маневрирования. Новая автоматизированная система управления полетом может вызывать непреднамеренные сбои и, как сообщается, была исключена из руководств экипажа и обучения.

В настоящее время компания работает над повторной сертификацией своих самолетов MAX, хотя они продолжают оставаться на земле уже более года.

Источник: Defenseworld


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 51

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Гибель Богов
Мировой экономический шок из-за коронавируса: последствия для украинской экономики
Точное число зараженных, вакцина и карантин: Что важно знать о коронавирусе
Итоги дня: Первая смерть от коронавируса, закрытые границы и продление санкций
Путин – Кощей Бессмертный наших дней
Итоги дня: Радикальное решение Трампа, новые зараженные и возвращение морозов
Итоги дня: Украина на карантине, экономический шок и разгромный иск против Путина
Итоги дня: Нефтяная война, бой панике и важнейшие доказательсва в Гааге
Итоги дня: Планы правительства, дедлайн по переговорам с Путиным и нефтяное пике
С ГПУ сняли Рябошапку. Приготовиться НАБУ и САП?..
Все статьи


Читайте также

Эпическое ралли: компания Tesla обогнала по капитализации Boeing
 Boeing представил концепцию разведывательного вертолета Future Attack для армии США
Boeing поделился кадрами с первого полета CMV-22B (ВИДЕО)
 ВВС США провели испытания нового вертолета MH-139A Grey Wolf
"Немає замовлень": російський Sukhoi Superjet уходить в піке
 Аэрогигант Boeing поставил заказчикам юбилейный 500-й двухроторный вертолет CH-47F Chinook
"Похожий на сокола": Airbus показал уникальную модель нового самолета, выполненную по схеме смешанного крыла (ВИДЕО)
 Шведский автопроизводитель Volvo достиг рекордных продаж гибридов

Новости технологий

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Турецкая компания разработала электромагнитную пушку против беспилотников (2901)

ВВС США провели испытания новейшей термоядерной бомбы B61-12 (2621)

ВМС США получили первый катер на воздушной подушке типа SSC (ФОТО) (2104)

Китай завершает строительство второго универсального десантного корабля Type 075 (ФОТО) (1258)

Япония раскрыла свой план развития гиперзвукового оружия (1073)

Военные учения Defender Europe 2020: Армейские бронетанковые бригады США привезут с собой 20 тысяч единиц военной техники (953)

Тепловой стресс из-за сильной жары затронет 1,2 млрд человек - ученые (881)

Два мощных вертолета будут соревноваться за право заменить Black Hawks армии США (731)

Эксперт рассказал, как коронавирус пошатнет рынок технологий (568)

Пентагон заключил контракт на поставку двигателей для американских и японских истребителей F-35 (561)

Армия

Бронетранспортер M1117 Armored Security Vehicle (США)
Боевая разведывательная машина SpPz 2 Luchs (Германия)
Гранатомет Carl Gustaf (Швеция)
Бронетранспортер Type 73 (Япония)
Вся армия    >>

Персоны

Тина
КАНДЕЛАКИ
Ирина
БЕКЕШКИНА
Игорь
ШЕВЧЕНКО
Дмитрий
РАЗУМКОВ
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

"Слуга" Новиков помогает "КВАЗАРУ" "кинуть" банк на 100 млн гривен

Концессия Херсонского порта: какие риски несет "победа" Risoil

Телевизоры LG первыми превосходят отраслевое определение 8K ULTRA HD TV


Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Миллионы людей, которые оказались заперты в Китае из-за коронавируса, открыли для себя радость кулинарии (25912)

Швеция отказалась от борьбы с коронавирусом: “Этот вирус не угрожает людям!” (17693)

ХТЗ Ярославского модернизирует производство и увеличивает объемы выпуска тракторов (15193)

работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube




help
Loading...

Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 