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Британская армия собирается строить электрические боевые машины

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Лондонские военные инженеры изучают электрические боевые машины. Это изменение может оказаться важным для новичков, которые собираются вступить в ряды армии.

Если по дорогам теперь ездят электромобили, почему этого не могут делать электрические боевые машины?, информирует enovosty.com/news.

Британия разрабатывает электрические боевые машины. Не только потому, что они лучше для окружающей среды, чем те старые газовые, углеродистые транспортные средства. Но также потому, что это сделает военную службу более привлекательной для нового поколения потенциальных новобранцев, которые увлечены такими вопросами, как изменение климата.

По крайней мере, это теория. Лаборатория оборонной науки и техники (DSTL) — британский эквивалент американского военного исследовательского агентства DARPA — начала проект по разработке электромашин стоимостью 3,2 миллиона фунтов стерлингов (4,1 миллиона долларов США).

«Основное внимание будет уделено системам электропривода для будущих боевых машин и роботизированных транспортных средств», — пишет Daily Telegraph.

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«Системы электропривода могут существенно повысить эффективность использования топлива в наших боевых машинах, уменьшая углеродный след армии», — сказал ученый DSTL Уильям Сатти. «В сочетании с другими возобновляемыми решениями, такими как встроенные солнечные батареи, эта технология может убрать значительные затраты и принести выгоду как дома, так и за рубежом».

В последние годы электроустройства уже стали обычным явлением на поле боя в виде небольших роботов с батарейным питанием, таких как Packbot и Talon армии США. Но это небольшие машины весом 13 или 45 кг. Современный основной боевой танк может весить до 70 тонн.

«До настоящего времени электрические батареи не могли производить энергию, необходимую для перемещения боевых машин — весом более 60 тонн — и были ограничены гораздо меньшими транспортными средствами», — отметил Daily Telegraph. «Однако достижения в области возобновляемых источников энергии в настоящее время делают такие стремления более реалистичными, особенно потому, что роботизированные системы означают, что вес экипажа человека можно сбрасывать со счетов».

Не ясно, будет ли проект DSTL сосредоточен только на больших беспилотных транспортных средствах или транспортных средствах, управляемых человеком. Так или иначе, это предвещает будущее поле битвы, где можно увидеть электрические танки и другие бронированные машины.

Генерал британской армии Марк Карлтон-Смит недавно заявил, что нынешний парк военных транспортных средств может быть последним поколением, которое будет полагаться на ископаемое топливо, и что более экологически чистые условия могут помочь армии привлекать новобранцев.

«Это дает британской армии значительные эксплуатационные преимущества, такие как уменьшение нашего материально-технического сопротивления, а также ставит армию на правую сторону экологического аргумента, особенно в свете того следующего поколения новобранцев, которые все чаще принимают карьерные решения на основе экологических стремлений будущего работодателя».

Тем не менее, дорога к электрическим резервуарам усеяна препятствиями. В первую очередь это то, что беспокоит любого владельца электромобиля: зарядка аккумуляторов. По словам Toyota, полная зарядка батареи Prius занимает от двух до пяти часов. Доступность солнечной энергии, например, зависит от таких факторов, как погода, будь то день или ночь. Это может быть неудобством для гражданского автомобилиста, но это вопрос жизни и смерти для танкового экипажа, занятого боем в дождливую ночь.

Источник: Nationalinterest


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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