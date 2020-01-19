Google: Какими персонами украинцы интересовались чаще всего в 2019 году

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Поисковик Google обнародовал список персон, которыми украинцы интересовались чаще всего в прошлом году. На первом месте разместился действующий президент Владимир Зеленский.

В отчете Google Trends представлены самые востребованные люди в украинском сегменте поисковика. Чаще всего жители нашей страны в 2019-ом интересовались Владимиром Зеленским. Пик его Google-популярности наблюдался во время инаугурации, а также накануне самих выборов, информирует enovosty.com/news.

Согласно статистике, запрос о действующем президенте чаще всего в поисковик вписывали жители Николаевской, Запорожской, Черниговской, Харьковской, а также Днепропетровской областей.

На втором месте по заинтересованности разместилась Анастасия Заворотнюк. Напомним, что сейчас эта российская актриса находится в больнице в тяжелом состоянии.

На третьей ступеньке рейтинге оказался экс-президент Украины Петр Порошенко.

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Четвертое место досталось певице MARUV, выигравшей нацотбор на Евровидение-2019.

Пятерку лидеров завершает Потап, который в прошлом году сыграл свадьбу со своей коллегой по сцене – Настей Каменских.

Также в ТОП-10 от Google Trends вошли Игорь Смешко, Игорь Коломойский, Билли Айлиш, Валерий Легасов и ведущая Алла Мазур.