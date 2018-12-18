Японцы создали робота-пингвина с искусственным интеллектом
В Японии разработали робота, внешне напоминающего пингвина. Этот железный зверек умеет воспитывать детей.
Стартап Groove X сконструировал робота-пингвина. Цель этого железного помощника – присматривать за детьми, информирует enovosty.com/news.
Роботизированного пингвинчика назвали Lovot (в его имени объединяются слова «любовь» и «робот»). Домашний помощник не способен выполнять хозяйственные дела, однако ему под силу дарить внимание малышам.
Создатели позиционируют Lovot как искусственный интеллект, который сможет порадовать любого ребенка.
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Внешне робот напоминает мультяшного пингвина с добрыми глазами. В комплекте с ИИ-роботом идет несколько нарядов.
«Мозги» пингвина запрограммированы на взаимодействие с детьми. Он способен имитировать разные эмоции и знает колыбельные, поэтому с ним очень удобно засыпать. Когда ребенок погружается в сон, робот также переходит в энергосберегающий режим.
Помимо этого, пингвин знает свое имя. Если его позвать, он будет двигаться за владельцем.
Наблюдение за ребенком осуществляется благодаря встроенной камере. Доступ к ней можно получить с помощью мобильного приложения.
Стоимость одного робота-пингвина составляет более трех тысяч долларов.