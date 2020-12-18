Украина планирует купить турецкие ударные беспилотники — Министр обороны Таран

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Министр обороны Украины Андрей Таран дал высокую оценку турецким БПЛА

Турецкие ударные беспилотники, вне всяких сомнений, являются самым современным и эффективным оружием. В этом не надо никого убеждать. Это было доказано в Сирии, Ливии и, наконец, в ходе боев в Нагорном Карабахе, информирует enovosty.com/news.

Об этом сказал министр обороны Украины Андрей Таран в беседе с турецкими журналистами в преддверии переговоров с министрами иностранных дел и обороны Турции, сообщает Anadolu

По его словам, было принято решение о закупках Украиной турецких ударных БПЛА.

«Беспилотники экономичны и эффективны. Однако мы заинтересованы не только в закупках, но и в совместном производстве, трансфере технологий. Украина также может поделиться с турецкими компаниями отечественными технологиями. Это принесет выгоду обеим сторонам», — сказал он.

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По его словам, сотрудничество Турции и Украины имеет давние исторические корни, основанные на общности взглядов по ситуации в регионах Черного и Азовского морей.

Министр отметил, что в Украине проживают большое число этнических турок и выразил благодарность за позицию Анкары в вопросе недопустимости аннексии Крыма.

Министры иностранных дел и национальной обороны Турции Мевлют Чавушоглу и Хулуси Акар также встретились в пятницу в Киеве с премьер-министром Украины Демисом Шмыгалем. Встреча состоялась в Администрации главы украинского правительства.

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По словам главы турецкого оборонного ведомства, отношения между Анкарой и Киевом, начиная с 2011 года, несут характер стратегического партнерства и назвал отношения с Украиной великолепными.

Турция поддерживает усилия Украины по интеграции в евроатлантическое сообщество, заявил он.

Акар далее подчеркнул значимость турецко-украинского сотрудничества в сфере оборонной промышленности, выразив уверенность в дальнейшем укреплении взаимодействия в данной области. При этом Анкара считает важным обеспечение безопасности и защиту благосостояния крымских татар.