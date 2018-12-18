Голые сингулярности: найден способ создать машину времени

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости технологий

18.12.2018 г.
13:48LG будет выпускать гибкие дисплеи, которые можно скручивать в трубочку
12:26Голые сингулярности: найден способ создать машину времени
17.12.2018 г.
20:00В Киеве начал курсировать первый в Украине электробус (ФОТО)
13:14Microsoft включилась в борьбу с болезнью Паркинсона
12:07Изменение климата влияет на поведение рыб в океане
16.12.2018 г.
16:51Американцы показали первого в мире робота-курьера (ВИДЕО)
13:27Социальный эксперимент: добровольцу заплатят 100 тыс долларов за жизнь без смартфона
Все новости технологий

Аналитика

17.12.20181495

Итоги дня: Важное заявление для Украины от США и «москитный флот» для защиты от России

Итоги дня: Важное заявление для Украины от США и «москитный флот» для защиты от России
В США сделали важное заявление о поставках оружия в Украину, Евросоюз намерен продлить санкции против России, а прихожане собора УПЦ МП в Виннице перешли ...
17.12.2018507

Синдром уходящей Меркель

Синдром уходящей Меркель
Германия переживает, если так можно выразиться, «синдром уходящей Меркель», несомненно, являющейся одной из самых серьезных и влиятельных политических ...
17.12.2018276

Карточный домик украинского правосудия. Борьба с коррупцией или игра в имитацию?

Карточный домик украинского правосудия. Борьба с коррупцией или игра в имитацию?
Несмотря на то, что за последние годы для борьбы с коррупцией в Украине были созданы различные специализированные структуры: Нацагентство по борьбе с ...

Последние новости

18.12.2018 г.
17:26 В автомобилях Hyundai ключи заменят отпечатком пальца
16:51 The Washington Post: Российские "фермы троллей" все еще распространяют дезинформацию
16:30 В Китае открыли первый в мире общественный пятизвездочный туалет (ФОТО)
15:53 В России "неугодных" верующих обвиняют в экстремизме и сажают в тюрьму
15:42 Насиров: Главный мытарь – непопулярная должность
15:36 The Hardkiss порадовали поклонников новым клипом (ВИДЕО)
15:11 Британский разведчик HMS Echo взял курс на Одессу, - Злой Одессит
15:10 «Сложная герцогиня»: Меган Маркл хотят изгнать из королевской семьи за неподобающее поведение
15:01 В День святого Николая в Киеве торжественно откроют главную елку Украины: программа
14:45 Американский актер назвал Дональда Трампа "проклятием за грехи американцев"
14:30 Олег Винник продолжает бить рекорды популярности в Украине
14:21 Неожиданно: ложка земли в дeнь выводит жир из opгaнизмa
14:15 Ученые рассказали, почему женщины живут дольше мужчин
14:05 Балканские страны замерзают: три человека погибли от холода в Сербии
13:56 Киевлян предупреждают о "снежном апокалипсисе" на этой неделе
13:48 LG будет выпускать гибкие дисплеи, которые можно скручивать в трубочку
13:38 Украина своими яйцами завалит страну экономического чуда
13:37 «Укрзалізниця» рассказала о рекордах нового Kyiv Boryspil Express
13:28 "Активизация гонки вооружений": Американская разведка опубликовала пугающий прогноз на 2019 год
13:19 Ученые назвали продукт, который защищает от болезней сердца, рака и старческого слабоумия
13:13 Ёлкин в остроумной карикатуре высмеял возможное объединение России и Беларуси
13:01 Когда украинцы получат сразу две пенсии?
12:55 Болезненная новость для Московской патриархии: Официальный Ватикан признал Православную церковь Украины
12:50 Стало известно, как депутаты прогуливают заседания ВР
12:46 Гонка вооружений набирает силу: США работают над усовершенствованием ядерной бомбы
12:38 Спрос на электрический седан Porsche Taycan растет с каждым днем
12:26 Голые сингулярности: найден способ создать машину времени
11:51 "Я буду самым ярым лоббистом": Гройсман рассказал о главных приоритетах для Украины
11:49 В Украине хотят запретить диких животных в цирках
11:30 Как охлаждает "Пламя": В ООС показали мощное оружие украинских военных в действии (ВИДЕО)
11:29 Энергетическое сообщество Украины просит парламент принять законопроект о «зеленых аукционах»
11:17 Держат слово: В Черное море срочно прибыл корабль НАТО (ФОТО)
11:14 В МИД рассказали о мощном орудии для деоккупации Крыма
10:53 В России Путину добавили полномочий
10:40 РФ пророчат откат в нищету и СССР
09:59 Эксперт: Россия — почти колония Китая
09:45 "Это структура КГБистского направления": Генерал вспомнил о знаковых словах Патриарха Кирилла
09:31 Япония переоборудует часть кораблей в авианосцы
09:19 "Победа не только для Украины": Генассамблея ООН приняла жесткую резолюцию по Крыму. Что это значит?
09:07 "Заложники бедности": Названы лучшие места для покупок перед праздниками
09:04 Украина идет в НАТО и ЕС: Утренние новости Пономаря
09:01 Украинцы опять нанесли удар по боевикам
08:58 Россиян ждет подорожание продуктов
08:47 У Путина вынесли «ДНР-ЛНР» приговор
17.12.2018 г.
22:30 В общественных местах столицы рассыпали отраву
22:00 В Украине запретили известное лекарство от язвы
21:20 Ученые рассказали о продукте, который сокращает риск развития рака на 62 %
20:51 Кабмин планирует урезать оклады глав государственных предприятий
20:41 Госэнергоэффективности советует как можно сэкономить на тепле до 50%
20:36 ВСУ: Подразделения кибербезопасности перешли на боевой режим работы
20:30 В янтаре обнаружили перья птиц, живших 100 млн лет назад
20:25 The New York Times: Россия медленно "душит" украинский порт
20:17 Россия развернула ракетные комплексы и береговые батареи для оккупации Азовского моря
20:00 В Киеве начал курсировать первый в Украине электробус (ФОТО)
19:41 Для увеличения энергоэффективности важно иметь приборный учёт потребляемых ресурсов, - Игорь Черкашин
19:30 В первом месяце зимы, возможно, появится еще один выходной
19:06 Задержание Насирова было постановкой, - эксперт
18:45 Гройсман советует российским чиновникам сделать все возможное для освобождения украинских моряков
17:57 Присоединение Беларуси к России: Путин готовит для Лукашенко длительную осаду
17:04 В Вашингтоне обсудили введение в Украине рынка электроэнергии и отмену формулы "Роттердам+"
Все новости »

Голые сингулярности: найден способ создать машину времени

Главная » Последние новости » Новости технологий » Голые сингулярности: найден способ создать машину времени
 
Печать Отправить на почту

 

 

Американские ученые считают, что можно создать машину времени, чтобы переместить человека в прошлое. Для этого нужно только две голые сингулярности.

Физики из Массачусетского университета считают, что временные петли имеют способность видоизменятся. Для этого им нужна инородная материя, которая содержится в физической системе. Главное, чтобы эта материя имела отрицательную массу, информирует enovosty.com/news.

Уточним, что ученым еще не удалось доказать, что она существует в просторах нашей Вселенной. В новом исследовании физикам удалось выяснить, что при определенных условиях петли времени появляются без экзотической субстанции.

Подчеркнем, что в научной среде бытует мнение, что сингулярности находятся в черны дырах. Но, со слов ученых, известно, что они ограничены определенным горизонтом событий.

Ранее сообщали, что группа международных ученых создали математическую модель машины времени.По мнению специалистов, она представляет собой «ящик» или «пузырь», который позволяет находящимся внутри него пассажирам перемещаться в прошлое и будущее. Сама машина должна двигаться вдоль круговой траектории, проходящей через пространство-время.

Читайте: Ученые создали машину времени (ФОТО)


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 355

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Итоги дня: Важное заявление для Украины от США и «москитный флот» для защиты от России
Синдром уходящей Меркель
Карточный домик украинского правосудия. Борьба с коррупцией или игра в имитацию?
Объединительный собор Украинской Церкви и личный интерес Порошенко
Итоги дня: Удар по России, письма Кирилла и позиция Трампа по украинским морякам
Итоги дня: Решительная помощь НАТО, начало конца Трампа и большие проблемы «Северного потока-2»
Итоги дня: Важные решения США по Украине, хитрость «евробляхеров» и снежный плен
Итоги дня: Усиление украинского флота, возвращение Насирова и деньги от ЕС
Итоги дня: Наказание за псевдовыборы, запах России в Париже и окончательный разрыв дружбы с РФ
Итоги дня: Серьезная военная помощь для Украины, упрямство УПЦ МП и конец эпохи Меркель
Все статьи


Читайте также

Ученые создали машину времени (ФОТО)
 Перемещение людей во времени (ВИДЕО)
"Хороший малый очень": Андрей Макаревич рассказал о "походе" Вакарчука в президенты
 В Киеве выступит легендарная «Машина времени»
Легендарная российская группа даст бесплатный концерт в Киеве
 Умер руководитель легендарной "Машины времени"
С россиянами происходит что-то ужасное, - Андрей Макаревич
 Ученые рассказали, когда будет создана машина времени

Армия

Реактивная система залпового огня «Смерч»
Вертолет Eurocopter AS332 Super Puma (Франция)
Ракета управляемая противотанковая "Комбат"
Реактивная система залпового огня Teruel (Испания)
Вся армия    >>

Персоны

Владимир
ПУТИН
Арсен
АВАКОВ
Игорь
ЛУЦЕНКО
Николай
ЛАГУН
Все персоны    >>


Лазерные технологии превращают фантастику в реальность

Китай подозревают в разработке климатического оружия

Свобода слова под угрозой: IT отрасль против создания аналога «Роскомнадзора» в Украине

Искусственный интеллект, спутниковая связь и роботы: какими будут армии будущего

«Цукерберг – не говнюк»: что скрывается за личностью известного миллиардера

Евробляхеры против автоимпортеров: где интересы украинцев

В Украине вводят огромные штрафы за нарушение ПДД

В Украине резко возросло количество электрозаправок: как и где зарядить свой электрокар

Рейтинг YouTube на 28 марта: ТОП-10 популярных роликов про авто



bigmir)net TOP 100

 