Голые сингулярности: найден способ создать машину времени

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Американские ученые считают, что можно создать машину времени, чтобы переместить человека в прошлое. Для этого нужно только две голые сингулярности.

Физики из Массачусетского университета считают, что временные петли имеют способность видоизменятся. Для этого им нужна инородная материя, которая содержится в физической системе. Главное, чтобы эта материя имела отрицательную массу, информирует enovosty.com/news.

Уточним, что ученым еще не удалось доказать, что она существует в просторах нашей Вселенной. В новом исследовании физикам удалось выяснить, что при определенных условиях петли времени появляются без экзотической субстанции.

Подчеркнем, что в научной среде бытует мнение, что сингулярности находятся в черны дырах. Но, со слов ученых, известно, что они ограничены определенным горизонтом событий.

Ранее сообщали, что группа международных ученых создали математическую модель машины времени.По мнению специалистов, она представляет собой «ящик» или «пузырь», который позволяет находящимся внутри него пассажирам перемещаться в прошлое и будущее. Сама машина должна двигаться вдоль круговой траектории, проходящей через пространство-время.

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