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Израильская компания создаст новую систему противоракетной защиты: как она будет работать

Главная » Последние новости » Новости технологий » Израильская компания создаст новую систему противоракетной защиты: как она будет работать
 
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Израильская частная компания BIRD Aerosystems объявила о том, что она выиграла контракт на поставку и установку своей системы противоракетной защиты на военные самолеты заказчика из Африки.

В рамках контракта BIRD Aerosystems будет поставлять свою систему противоракетной защиты AMPS-MLRD, которая будет обеспечивать защиту летательных аппаратов от растущей угрозы наземных ракет, включая ПЗРК, лазерные управляемые угрозы и радиолокационные управляемые угрозы, информирует enovosty.com/news.

Согласно заявлению компании, система предназначена для автоматического обнаружения, проверки и отражения атак зенитных ракет за счет эффективного использования средств противодействия (сигнальные ракеты и помехи), а также с помощью средств направленного инфракрасного противодействия (DIRCM), которые блокируют инфракрасное наведение ракеты и защищают самолет. AMPS-MLRD включает в себя SPREOS BIRD Aerosystems, запатентованную систему DIRCM, которая обеспечивает проверку ракет, слежение и глушение.

В рамках программы на всех самолетах будет установлена ​​система SPREOS (Электрооптическая радиолокационная система самозащиты), которая сочетает в себе полуактивный двухдиапазонный радар и систему направленного ИК-противодействия. Поставленная в очередь датчиками предупреждения о ракетном нападении, SPREOS указывает на предполагаемую угрозу, выполняет доплеровский опрос для подтверждения существования действительной угрозы и извлекает ее ключевые параметры. Кроме того, SPREOS точно отслеживает и направляет передовой твердотельный квантово-каскадный лазер (QCL) 5-го поколения на угрозу для наиболее эффективного подавления ракеты, непрерывно оценивая эффективность этого подавления.

«После тщательной проверки заказчик выбрал SPREOS и AMPS-MLRD от BIRD Aerosystems для защиты своего военного флота. AMPS от BIRD Aerosystems с SPREOS DIRCM позволяет выявлять и перехватывать высокоскоростные атаки, такие как вражеские ПЗРК, и устранять все системы ложной тревоги. SPREOS, являясь самым передовым решением защиты на рынке на сегодняшний день, позволяет нашим клиентам обнаруживать угрозы таким образом, который ранее был невозможен, обеспечивая оптимальную защиту самолетов, адаптированную для устранения каждой конкретной угрозы», — сказал Ронен Фактор, со-генеральный директор и Основатель BIRD Aerosystems.

Источник: Defence-blog


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