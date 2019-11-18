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Эксперты составили ТОП-25 крупнейших производителей оружия в мире

Главная » Последние новости » Новости технологий » Эксперты составили ТОП-25 крупнейших производителей оружия в мире
 
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Эти компании занимаются производством оружия. Они создают не только пистолеты и винтовки, но также танки, самолеты и ракеты.

25. Rheinmetall (Германия): $3,4 млрд

Rheinmetall

Rheinmetall также является частью компании ARTEC, которая занимается производством танков Boxer. , информирует enovosty.com/news.

Немецкая компания специализируется на технологиях мобильности и безопасности.

24. Mitsubishi Heavy Industries (Япония): $3,5 млрд

Истребитель-невидимка Военно-воздушных сил Японии F-35A, который, по словам Киодо, является тем же самолетом, который разбился во время учений 9 апреля 2019 года, замечен на заводе Минами Mitsubishi Heavy Industries Komaki в Тойояме, префектура Айти, Япония, на этой фотографии, сделанной Kyodo в июне 2017 года. Обязательный кредит Kyodo / через REUTERS

Японский стелс-истребитель F-35A замечен на заводе Mitsubishi Heavy Industries Komaki Minami в Тояме, Япония 

Хотя мы можем подумать, что Mitsubishi производит только автомобили, компания также специализируется на машиностроении и авиационной промышленности.

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23. Tactical Missiles Corp. (Россия): $3,5 млрд

Россия ракеты Сирия

Компания была основана президентом России в 2002 году. 

Российская компания в основном производит оружие. Доход от торговли оружием составляет 3,5 миллиарда долларов.

22. General Electric (США): $3,8 млрд

Дженерал Моторс

Американская компания производит авиационные двигатели. 

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General Electric специализируется в основном на самолетах.

21. Booz Allen Hamilton (США): $ 4 млрд

Буз Аллен

Штаб-квартира компании находится в г. Маклин, штат Вирджиния. 

Американская компания специализируется на технологическом консалтинге.

20. Textron (США): $4,1 млрд

Textron

Компания занимает 208-е место в рейтинге Fortune 500 крупнейших корпораций США по доходам в 2018 году. 

Textron — промышленный конгломерат, которому принадлежит множество дочерних компаний.

19. Naval Group (Франция): $4,1 млрд

Военно-морская группа

Во французской компании работают более 13 000 человек в 18 разных странах. 

Компания специализируется на кораблестроении, надводных кораблях, а также на подводных лодках.

18. Leidos (США): $4,3 млрд

Leidos

Компания предоставляет научные, инженерные, системные интеграции и технические услуги.

Leidos специализируется в основном на производстве программного обеспечения, а также на авиации, биомедицинских исследованиях и информационных технологиях. Доход от торговли оружием в 2018 году составил 4,3 миллиарда долларов.

17. Rolls-Royce (Великобритания): $4,4 млрд

Rolls-Royce

Британская компания является вторым по величине в мире производителем авиационных двигателей. 

В то время как Rolls-Royce известен в основном роскошными и дорогими автомобилями, британская инжиниринговая компания также специализируется на двигателях, авиации и мореплавании.

16. Honeywell International (США): $4,6 млрд

Honeywell

Штаб-квартира Honeywell находится в городе Шарлотт, штат Северная Каролина. 

Honeywell — это конгломерат, который производит инженерные услуги и аэрокосмические системы.

15. Объединенная судостроительная корпорация (Россия): $4,9 млрд

русская подводная лодка

Это крупнейшая судостроительная компания России. 

Как следует из названия, эта российская компания специализируется на судостроении и подводных лодках, а также на ремонте и обслуживании.

14. United Aircraft (Россия): $6,4 млрд

United Aircraft Corp.

Большой пакет акций компании принадлежит правительству России. 

Российская компания специализируется на авиакосмической и оборонной промышленности.

13. Huntington Ingalls Industries (США): $6,8 млрд

USS Gerald

Huntington Ingalls Industries — крупнейшая американская военная судостроительная компания. 

Американская компания специализируется на судостроении и технических решениях.

12. L3 Technologies (США): $7,7 млрд

Технологии L3

Его клиентами являются Министерство обороны и внутренней безопасности. 

Американская компания специализируется на коммуникациях, разведке и наблюдении.

11. United Technologies Corp. (США): $7,7 млрд

вертолет

Штаб-квартира американской компании находится в Фармингтоне, штат Коннектикут. 

United Technologies Corp. — многонациональный конгломерат, специализирующийся на авиационных двигателях и космических системах. Доход от торговли оружием также составляет 7,7 миллиарда долларов.

10. Алмаз-Антей (Россия): $8,5 млрд

Россия

Алмаз-Антей является государственной собственностью России. 

Российская компания является экспертом в оружии и оружейной промышленности.

9. Leonardo (Италия): $8,8 млрд.

Самолет Леонардо

Эта итальянская компания специализируется на авиакосмической промышленности, обороне и безопасности.

8. Thales (Франция): $9 млрд

Фалес

Thales базируется в Париже. 

Еще один европейский конкурент, Thales в основном строит электрические системы, а также имеет опыт работы в аэрокосмической, оборонной, транспортной и безопасности рынках.

7. Airbus group (трансъевропейская): $11,2 млрд

аэробус

Его самый большой конкурент — Боинг. 

Возможно, одна из наиболее узнаваемых компаний это Airbus — многонациональная аэрокосмическая корпорация, которая разрабатывает аэрокосмическую продукцию.

6. General Dynamics Corp. (США): $19,4 млрд.

ФОТОГРАФИЯ ФАЙЛА: Макет Gulfstream G700 был представлен во время пресс-конференции на выставке Национальной ассоциации деловой авиации (NBAA) в Лас-Вегасе, штат Невада, США, 21 октября 2019 года. REUTERS / David Becker / File Photo

Макет Gulfstream G700 был представлен во время пресс-конференции на выставке Национальной ассоциации деловой авиации (NBAA) в Лас-Вегасе

General Dynamics Corp. специализируется в основном на космической и оборонной промышленности.

5. Northrop Grumman Corp. (США): $22,3 млрд

Леди Дракона

В Northrop Grumman Corp. работает более 85 000 сотрудников. 

Компания специализируется на обороне и авиакосмической промышленности, а также является одним из крупнейших мировых производителей оружия.

4. BAE Systems (Великобритания): $22,9 млрд

Bae System

Компания является крупнейшим оборонным подрядчиком в Европе. 

Британская компания специализируется на многонациональных оборонных, охранных и аэрокосмических технологиях. Доход от торговли оружием в 2018 году составил 22,9 миллиарда долларов.

3. Raytheon (США): $23,8 млрд

Raytheon

Raytheon является крупнейшим в мире производителем управляемых ракет. 

Американская компания специализируется на оружии, военной и коммерческой электронике.

2. Boeing (США): $26,9 млрд

Boeing

Коммерческий самолет Боинг. 

Boeing, один из самых известных производителей в мире, специализируется на продаже всего, от самолетов до ракет, спутников и телекоммуникационного оборудования.

1. Lockheed Martin Corp. (США): $44,9 млрд.

ФОТОГРАФИЯ: Стелс-истребитель Lockheed Martin F-35B замечен на десантном десантном корабле USS Wasp (LHD 1) у самого южного острова Окинавы в Японии 23 марта 2018 года. REUTERS / Issei Kato

В компании работает более 100 000 человек по всему миру. 

Lockheed Martin, крупнейший производитель вооружений в мире, специализируется на всем: от глобальной обороны и безопасности до авиакосмической промышленности.


Автор: Оксана Ельченко
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