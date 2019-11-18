Эксперты составили ТОП-25 крупнейших производителей оружия в мире
Эти компании занимаются производством оружия. Они создают не только пистолеты и винтовки, но также танки, самолеты и ракеты.
25. Rheinmetall (Германия): $3,4 млрд
Rheinmetall также является частью компании ARTEC, которая занимается производством танков Boxer. , информирует enovosty.com/news.
Немецкая компания специализируется на технологиях мобильности и безопасности.
24. Mitsubishi Heavy Industries (Япония): $3,5 млрд
Японский стелс-истребитель F-35A замечен на заводе Mitsubishi Heavy Industries Komaki Minami в Тояме, Япония
Хотя мы можем подумать, что Mitsubishi производит только автомобили, компания также специализируется на машиностроении и авиационной промышленности.
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23. Tactical Missiles Corp. (Россия): $3,5 млрд
Компания была основана президентом России в 2002 году.
Российская компания в основном производит оружие. Доход от торговли оружием составляет 3,5 миллиарда долларов.
22. General Electric (США): $3,8 млрд
Американская компания производит авиационные двигатели.
General Electric специализируется в основном на самолетах.
21. Booz Allen Hamilton (США): $ 4 млрд
Штаб-квартира компании находится в г. Маклин, штат Вирджиния.
Американская компания специализируется на технологическом консалтинге.
20. Textron (США): $4,1 млрд
Компания занимает 208-е место в рейтинге Fortune 500 крупнейших корпораций США по доходам в 2018 году.
Textron — промышленный конгломерат, которому принадлежит множество дочерних компаний.
18. Leidos (США): $4,3 млрд
Компания предоставляет научные, инженерные, системные интеграции и технические услуги.
Leidos специализируется в основном на производстве программного обеспечения, а также на авиации, биомедицинских исследованиях и информационных технологиях. Доход от торговли оружием в 2018 году составил 4,3 миллиарда долларов.
17. Rolls-Royce (Великобритания): $4,4 млрд
Британская компания является вторым по величине в мире производителем авиационных двигателей.
В то время как Rolls-Royce известен в основном роскошными и дорогими автомобилями, британская инжиниринговая компания также специализируется на двигателях, авиации и мореплавании.
16. Honeywell International (США): $4,6 млрд
Штаб-квартира Honeywell находится в городе Шарлотт, штат Северная Каролина.
Honeywell — это конгломерат, который производит инженерные услуги и аэрокосмические системы.
15. Объединенная судостроительная корпорация (Россия): $4,9 млрд
Это крупнейшая судостроительная компания России.
Как следует из названия, эта российская компания специализируется на судостроении и подводных лодках, а также на ремонте и обслуживании.
14. United Aircraft (Россия): $6,4 млрд
Большой пакет акций компании принадлежит правительству России.
Российская компания специализируется на авиакосмической и оборонной промышленности.
13. Huntington Ingalls Industries (США): $6,8 млрд
Huntington Ingalls Industries — крупнейшая американская военная судостроительная компания.
Американская компания специализируется на судостроении и технических решениях.
12. L3 Technologies (США): $7,7 млрд
Его клиентами являются Министерство обороны и внутренней безопасности.
Американская компания специализируется на коммуникациях, разведке и наблюдении.
11. United Technologies Corp. (США): $7,7 млрд
Штаб-квартира американской компании находится в Фармингтоне, штат Коннектикут.
United Technologies Corp. — многонациональный конгломерат, специализирующийся на авиационных двигателях и космических системах. Доход от торговли оружием также составляет 7,7 миллиарда долларов.
10. Алмаз-Антей (Россия): $8,5 млрд
Алмаз-Антей является государственной собственностью России.
Российская компания является экспертом в оружии и оружейной промышленности.
9. Leonardo (Италия): $8,8 млрд.
Эта итальянская компания специализируется на авиакосмической промышленности, обороне и безопасности.
8. Thales (Франция): $9 млрд
Thales базируется в Париже.
Еще один европейский конкурент, Thales в основном строит электрические системы, а также имеет опыт работы в аэрокосмической, оборонной, транспортной и безопасности рынках.
7. Airbus group (трансъевропейская): $11,2 млрд
Его самый большой конкурент — Боинг.
Возможно, одна из наиболее узнаваемых компаний это Airbus — многонациональная аэрокосмическая корпорация, которая разрабатывает аэрокосмическую продукцию.
6. General Dynamics Corp. (США): $19,4 млрд.
Макет Gulfstream G700 был представлен во время пресс-конференции на выставке Национальной ассоциации деловой авиации (NBAA) в Лас-Вегасе
General Dynamics Corp. специализируется в основном на космической и оборонной промышленности.
5. Northrop Grumman Corp. (США): $22,3 млрд
В Northrop Grumman Corp. работает более 85 000 сотрудников.
Компания специализируется на обороне и авиакосмической промышленности, а также является одним из крупнейших мировых производителей оружия.
4. BAE Systems (Великобритания): $22,9 млрд
Компания является крупнейшим оборонным подрядчиком в Европе.
Британская компания специализируется на многонациональных оборонных, охранных и аэрокосмических технологиях. Доход от торговли оружием в 2018 году составил 22,9 миллиарда долларов.
3. Raytheon (США): $23,8 млрд
Raytheon является крупнейшим в мире производителем управляемых ракет.
Американская компания специализируется на оружии, военной и коммерческой электронике.
2. Boeing (США): $26,9 млрд
Коммерческий самолет Боинг.
Boeing, один из самых известных производителей в мире, специализируется на продаже всего, от самолетов до ракет, спутников и телекоммуникационного оборудования.
1. Lockheed Martin Corp. (США): $44,9 млрд.
В компании работает более 100 000 человек по всему миру.
Lockheed Martin, крупнейший производитель вооружений в мире, специализируется на всем: от глобальной обороны и безопасности до авиакосмической промышленности.