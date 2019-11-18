Эксперты составили ТОП-25 крупнейших производителей оружия в мире

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Эти компании занимаются производством оружия. Они создают не только пистолеты и винтовки, но также танки, самолеты и ракеты.

25. Rheinmetall (Германия): $3,4 млрд Rheinmetall также является частью компании ARTEC, которая занимается производством танков Boxer. , информирует enovosty.com/news. Немецкая компания специализируется на технологиях мобильности и безопасности.

24. Mitsubishi Heavy Industries (Япония): $3,5 млрд Японский стелс-истребитель F-35A замечен на заводе Mitsubishi Heavy Industries Komaki Minami в Тояме, Япония Хотя мы можем подумать, что Mitsubishi производит только автомобили, компания также специализируется на машиностроении и авиационной промышленности. Читайте: В Airbus разработали беспилотник, который невозможно обнаружить на радаре

23. Tactical Missiles Corp. (Россия): $3,5 млрд Компания была основана президентом России в 2002 году. Российская компания в основном производит оружие. Доход от торговли оружием составляет 3,5 миллиарда долларов.

22. General Electric (США): $3,8 млрд Американская компания производит авиационные двигатели. Читайте: Boeing создаст модуль для высадки людей на Луну General Electric специализируется в основном на самолетах.

21. Booz Allen Hamilton (США): $ 4 млрд Штаб-квартира компании находится в г. Маклин, штат Вирджиния. Американская компания специализируется на технологическом консалтинге.

20. Textron (США): $4,1 млрд Компания занимает 208-е место в рейтинге Fortune 500 крупнейших корпораций США по доходам в 2018 году. Textron — промышленный конгломерат, которому принадлежит множество дочерних компаний.

19. Naval Group (Франция): $4,1 млрд Во французской компании работают более 13 000 человек в 18 разных странах. Компания специализируется на кораблестроении, надводных кораблях, а также на подводных лодках.

18. Leidos (США): $4,3 млрд Компания предоставляет научные, инженерные, системные интеграции и технические услуги. Leidos специализируется в основном на производстве программного обеспечения, а также на авиации, биомедицинских исследованиях и информационных технологиях. Доход от торговли оружием в 2018 году составил 4,3 миллиарда долларов.

17. Rolls-Royce (Великобритания): $4,4 млрд Британская компания является вторым по величине в мире производителем авиационных двигателей. В то время как Rolls-Royce известен в основном роскошными и дорогими автомобилями, британская инжиниринговая компания также специализируется на двигателях, авиации и мореплавании.

16. Honeywell International (США): $4,6 млрд Штаб-квартира Honeywell находится в городе Шарлотт, штат Северная Каролина. Honeywell — это конгломерат, который производит инженерные услуги и аэрокосмические системы.

15. Объединенная судостроительная корпорация (Россия): $4,9 млрд Это крупнейшая судостроительная компания России. Как следует из названия, эта российская компания специализируется на судостроении и подводных лодках, а также на ремонте и обслуживании.

14. United Aircraft (Россия): $6,4 млрд Большой пакет акций компании принадлежит правительству России. Российская компания специализируется на авиакосмической и оборонной промышленности.

13. Huntington Ingalls Industries (США): $6,8 млрд Huntington Ingalls Industries — крупнейшая американская военная судостроительная компания. Американская компания специализируется на судостроении и технических решениях.

12. L3 Technologies (США): $7,7 млрд Его клиентами являются Министерство обороны и внутренней безопасности. Американская компания специализируется на коммуникациях, разведке и наблюдении.

11. United Technologies Corp. (США): $7,7 млрд Штаб-квартира американской компании находится в Фармингтоне, штат Коннектикут. United Technologies Corp. — многонациональный конгломерат, специализирующийся на авиационных двигателях и космических системах. Доход от торговли оружием также составляет 7,7 миллиарда долларов.

10. Алмаз-Антей (Россия): $8,5 млрд Алмаз-Антей является государственной собственностью России. Российская компания является экспертом в оружии и оружейной промышленности.

9. Leonardo (Италия): $8,8 млрд. Эта итальянская компания специализируется на авиакосмической промышленности, обороне и безопасности.

8. Thales (Франция): $9 млрд Thales базируется в Париже. Еще один европейский конкурент, Thales в основном строит электрические системы, а также имеет опыт работы в аэрокосмической, оборонной, транспортной и безопасности рынках. 7. Airbus group (трансъевропейская): $11,2 млрд

Его самый большой конкурент — Боинг. Возможно, одна из наиболее узнаваемых компаний это Airbus — многонациональная аэрокосмическая корпорация, которая разрабатывает аэрокосмическую продукцию.

6. General Dynamics Corp. (США): $19,4 млрд. Макет Gulfstream G700 был представлен во время пресс-конференции на выставке Национальной ассоциации деловой авиации (NBAA) в Лас-Вегасе General Dynamics Corp. специализируется в основном на космической и оборонной промышленности.

5. Northrop Grumman Corp. (США): $22,3 млрд В Northrop Grumman Corp. работает более 85 000 сотрудников. Компания специализируется на обороне и авиакосмической промышленности, а также является одним из крупнейших мировых производителей оружия.

4. BAE Systems (Великобритания): $22,9 млрд Компания является крупнейшим оборонным подрядчиком в Европе. Британская компания специализируется на многонациональных оборонных, охранных и аэрокосмических технологиях. Доход от торговли оружием в 2018 году составил 22,9 миллиарда долларов. 3. Raytheon (США): $23,8 млрд

Raytheon является крупнейшим в мире производителем управляемых ракет. Американская компания специализируется на оружии, военной и коммерческой электронике. 2. Boeing (США): $26,9 млрд

Коммерческий самолет Боинг. Boeing, один из самых известных производителей в мире, специализируется на продаже всего, от самолетов до ракет, спутников и телекоммуникационного оборудования.