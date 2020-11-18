Армия США презентовала впечатляющее видео транспортировки танка Abrams (ВИДЕО)

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Армия США презентовала видео транспортировки танка Abrams в рамках миссии Atlantic Resolve

Армия США презентовала видео, на котором видно, как 70-тонный танк Abrams сошел на берег. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

На представленном видео видно, как первый танк Abrams сошел на берег с судна «Грин Ридж» в порту Антверпена (Бельгия).

Американские военнослужащие прибывают в Европу в рамках миссии Atlantic Resolve.

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Сообщается, что военнослужащие, прибывающие в рамках миссии Atlantic Resolve, предпринимают все необходимое для снижения риска распространения COVID-19. Перед отбытием из США солдаты сдали тесты на COVID-19. Во время перелета все солдаты носят маски и соблюдают строгие карантинные меры. Оказавшись в Европе, американские военнослужащие снова сдадут тесты. «Защита наших солдат и окружающих людей — наш главный приоритет», — говорится в сообщении.