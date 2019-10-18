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F-22 Stealth Raptor: может ли он остаться самым мощным в мире истребителем?

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Все начинается с радара с синтезированной апертурой.

По словам представителей службы, ВВС проводят техническое обслуживание стелс-материалов F-22 Raptor, модернизируя истребитель-невидимку новым ударным оружием, которое включает улучшенные технологии нанесения ударов воздух-воздух и воздух-поверхность, информирует enovosty.com/news.

Несколько месяцев назад военно-воздушные силы заключили контракт с Lockheed Martin на проведение необходимого технического обслуживания малозаметного скрытого покрытия F-22, чтобы обеспечить его способность противостоять быстро возникающим угрозам.

В заявлении компании говорится, что Lockheed Martin завершила первый F-22 Raptor на скоростной линии ремонтных покрытий (ICR).

«Для поддержания специальных наружных покрытий, которые способствуют очень низкому наблюдаемому поперечному сечению радара 5-го поколения, необходимо периодическое техническое обслуживание», — заявил Lockheed.

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Увеличение числа развертываний F-22, включая текущие боевые задачи, увеличило спрос на ICR. Кроме того, Lockheed Martin предоставляет услуги поддержки модификации, аналитические проверки состояния, поддержку поворотного стола поперечного сечения радара и калибровку антенны.

Кроме того, представители ВВС сообщили Scout Warrior, что к 2019 году служба начнет модернизацию функциональных возможностей F-22 для ракет AIM-120D и AIM-9X класса «воздух-воздух», а также улучшенных возможностей определения местоположения целей «воздух-поверхность». F-22 в настоящее время несет AIM-9X Block 1, и текущее обновление позволит перевозить AIM-9X Block 2.

Разработчики оружия Raytheon AIM-9X объясняют, что вариант Block 2 добавляет переработанный взрыватель и цифровое устройство безопасности зажигания, которые повышают наземное обслуживание и безопасность в полете. Block 2 также включает в себя обновленную электронику, которая обеспечивает значительные улучшения, в том числе возможность блокировки после запуска с использованием новой линии связи с оружием для поддержки за пределами дальности видимости, говорится в заявлении Raytheon.

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Другая часть модернизации оружия включает разработку F-22 для стрельбы по AIM-120D — усовершенствованной ракете класса «воздух-воздух» средней дальности действия (AMRAAM), предназначенной для любых погодных атак днем ​​и ночью. Это ракета «Запусти и забудь» с активным радиолокационным наведением, сообщает Raytheon. В заявлении Raytheon поясняется, что AIM-120D создан с модернизацией предыдущих ракет AMRAAM за счет увеличения дальности атаки, GPS-навигации, единиц измерения инерции и двусторонней передачи данных.

AIM-120D также включает в себя улучшенную технологию High-Angle Off-Boresight, позволяющую оружию уничтожать цели в более широком диапазоне углов.

Дополнительные усовершенствования истребителя-невидимки, намеченные на 2021 год, предназначены для обеспечения лучшей цифровой связи по каналам передачи данных с самолетами 4-го и 5-го поколений.

По мере того, как ВВС и Lockheed Martin продвигаются вперед с расширением и улучшением огнестрельного оружия для F-22, существует, конечно, соразмерная потребность в обновлении программного обеспечения и его встроенных датчиков, чтобы приспособиться к возникающим будущим угрозам, пояснили разработчики отрасли. В конечном итоге, эти усилия приведут ВВС к разработке требований к новым датчикам F-22.

ВВС находятся на ранних стадиях разработки новых датчиков для своего F-22 Raptor 5-го поколения, поскольку они приступают к обновлению программного обеспечения, настройке оборудования, новым антеннам и улучшениям канала передачи данных, предназначенным для улучшения возможности подключения F-22.

Функциональная совместимость датчиков, двусторонняя передача данных и другие виды технической интеграции между двумя самолетами-невидимками 5-го поколения считаются ключевыми в боевой стратегии ВВС, предусматривающей дополнение и превосходство в боевых показателях скорости F-22 и ракет “воздух-воздух”.

Инженеры Lockheed Martin по контракту с ВВС в настоящее время работают над необходимыми настройками программного обеспечения под названием «Обновление 6». Работа над программным обеспечением должна быть завершена к 2020 году, сказал в интервью для Scout Warrior Джон Коттам, участник программы F-22.

«F-22 предназначен для полета вместе с F-35. Обновление программного обеспечения 6 для F-22 даст ВВС возможность связать свои пакеты датчиков вместе. Датчики являются ключевым компонентом его возможностей. Как и F-22 получает новое оружие на борту — вам нужно обновить датчики, чтобы использовать новые возможности оружия», — добавил Коттам.

Аппаратная часть обновлений, называемая «тактическим мандатом», включает разработку новых антенн, специально разработанных для сохранения скрытой конфигурации F-22.

«Новые антенны должны быть сначала построены. Они будут переоборудованы на самолет. Из-за установки скрытой конфигурации антенны сложны и требуют много времени», — сказал Коттам.

Передовая сенсорная технология F-35 предназначена для распознавания угроз противника на гораздо больших расстояниях, что позволяет проводить более ранние атаки на большие расстояния и уничтожать врагов в воздухе. Такие технологии, которые включают 360-градусные датчики, известные как система распределенной апертуры Northrop Grumman и электрооптическая система наведения на большие расстояния, предназначены для того, чтобы дать F-35 возможность поражать цели на гораздо более дальних дистанциях, что исключает необходимость в воздушном бою.

Как и F-35, последние F-22 имеют радар (радар с синтезированной апертурой) и каналы передачи данных (F-22 имеет LINK 16), радиолокационные приемники предупреждений и технологии наведения. Поскольку F-22 считается лучшей в мире платформой «воздух-воздух», способность F-35 и F-22 быстрее обмениваться сенсорной информацией, такой как данные о цели, создала бы потенциальное преимущество на поле боя, объяснили разработчики и высшие руководители ВВС.

Например, любой из самолетов может использовать технологию скрытности для проникновения в воздушное пространство противника и уничтожения систем противовоздушной обороны. Как только будет создан безопасный воздушный коридор для дальнейших атак, F-22 сможет обеспечивать дальнейшее превосходство в воздухе, в то время как F-35 проводил наземные атаки с близкой авиационной поддержкой или преследовал миссии ISR с помощью своей технологии видеонаблюдения, подобной дрону. Кроме того, любая платформа может определять цели для другой, опираясь на сильные стороны каждой.

И наоборот, F-35 может использовать свои датчики дальнего радиуса действия и «объединение датчиков» для определения воздушных целей, которые F-22 может лучше всего использовать для атаки.

Разработчики ВВС, вполне естественно, остро осознают, что китайский стелс-истребитель J-20 и российский стелс-истребитель PAK-FA T-50 являются доказательством того, что США потребуется энергичная работа для поддержания своего технологического превосходства.

В соответствии с этим F-22 и F-35 спроектированы так, чтобы извлекать их из «файлов данных миссии», описанных как бортовые библиотеки, хранящие информацию об известных угрозах в определенных географических точках. Эта база данных интегрирована в радиолокационный приемник предупреждений, чтобы воздушные суда имели как можно более ранние признаки угроз, которые они видят.

По мере того, как ВВС и Lockheed Martin продвигаются вперед с расширением и улучшением огнестрельного оружия для F-22, существует, конечно, соразмерная потребность в обновлении программного обеспечения и его встроенных датчиков, чтобы приспособиться к возникающим будущим угрозам, пояснили разработчики. В конечном итоге, эти усилия приведут ВВС к разработке требований к новым датчикам F-22.

Коттам также объяснил, что палата представителей и сенат дали указание ВВС рассмотреть два возможных варианта модернизации датчиков для F-22, и эта служба сейчас находится на концептуальной стадии исследования.

«В настоящее время настраивается программа улучшения датчиков. Мы не знаем, что это повлечет за собой, потому что она еще не финансируется ВВС, и мы не видели документов с требованиями», — сказал Коттам. «Угрозы в мире постоянно развиваются, поэтому нам нужно развивать и этот план».

Более новые F-22 имеют технологию, называемую радар с синтезированной апертурой, или SAR, которая использует электромагнитные сигналы или «эхо-сигналы» для передачи изображения или рендеринга ландшафта ниже, что позволяет лучше идентифицировать цели.

Технология SAR отправляет пинг на землю, а затем анализирует сигнал возврата, чтобы вычислить контуры, расстояние и характеристики ландшафта.


Автор: Оксана Ельченко
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