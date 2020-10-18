Airbus представил концепт лёгкого боевого самолёта будущего (ФОТО)
Испанское подразделение европейской авиастроительной компании Airbus опубликовало 16 октября свое видение легких боевых самолетов будущего.
В пятницу испанское подразделение Airbus опубликовало свое предложение по новому учебно-тренировочному комплексу AFJT (Airbus Future Jet Trainer), информирует enovosty.com/news.
С презентацией выступили Фернандо Песес, руководитель программы Eurofighter в Испании, подразделения по военным самолетам Airbus Defense & Space и Хавьер Эскрибано, руководитель будущих боевых программ.
Первое, что они подчеркнули, это то, что «AFJT — это программа, разработанная Испанией и для Испании, которая позиционируется как решение для оперативного, промышленного и технологического развития, которое позволит стране и дальше оставаться ведущим игроком в аэрокосмической и оборонной промышленности».
Концепция нового самолета — одномоторный учебно-тренировочный трансзвуковой реактивный самолет.
Читайте: Airbus представив концепт легкого бойового літака майбутнього (ФОТО)
В пресс-релизе подразделения говорится, что новая платформа может стать базой для разработки нового реактивного учебно-тренировочного самолета, который сможет поддерживать пилотов, собирающихся летать по Европейской боевой авиационной системе будущего (FCAS). Также на базе нового самолета можно создать легкий истребитель и ударный беспилотный самолет нового поколения.
Учебно-тренировочный вариант со ступенчатой двухместной кабиной предлагается с внутренним орудием и без него, а также с многорежимной РЛС. Симуляторы бортовых систем вооружения могут быть установлены с библиотекой синтетических целей и угроз.
Легкий боевой самолет будет доступен в таком варианте, как одноместный легкий боевой самолет для противовоздушной обороны и разведки.
Читайте: Samsung Galaxy Note 8 «засветился» в видеоролике
Подсчитано, что на каждые 100 миллионов евро, вложенных в AFJT, в Испании будет создано от 2100 до 2500 рабочих мест, а в испанскую казну будет возвращено около 36 миллионов евро в виде налогов и социальных взносов. Кроме того, Испания будет получать роялти за экспорт в другие страны.
«Программа AFJT станет важным двигателем экономики и генератором высококвалифицированных и качественных рабочих мест, способствуя созданию стабильных и высокоэффективных рабочих мест с высокой отдачей. Знания, полученные в области проектирования, также послужат генератором новых возможностей для будущего национальной промышленности», — отметил Фернандо Печес.
Источник: Defence-blog