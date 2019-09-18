В Париже испытали «летающее такси» (ВИДЕО)

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В Париже испытали «летающее такси» Bubble

В Париже испытывают новую форму путешествия: экологически чистое «летающее такси» в форме пузыря, — сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Организаторы проводят испытания инновационной модели Bubble с электрическими подводными крыльями овальной формы, которые напоминают крошечные космические корабли, скользящие мимо парижских памятников.

Такси может вместить четырех пассажиров и, если собственники проекта получат разрешение на эксплуатацию, может быть заказано в онлайн-приложении, как, например, наземные такси, велосипеды или другие виды транспорта.

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Дизайнеры такси надеются запустить коммерческий вариант такси Bubble в Париже и других городах, начиная со следующего года.

Сторонники рассматривают автомобиль как новый вид транспорта для быстро меняющегося ландшафта городской мобильности. Его дизайнеры утверждают, что такси производит «ноль звука, ноль волн и ноль углекислого газа».