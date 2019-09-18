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Huawei ожидает увеличения выручки от внедрения 5G в следующем году

Главная » Последние новости » Новости технологий » Huawei ожидает увеличения выручки от внедрения 5G в следующем году
 
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Huawei Technologies ожидает, что развертывание беспроводных сетей следующего поколения 5G начнет приносить прибыль компании со следующего года, когда Китай запустит услуги.

Об этом заявил в среду заместитель председателя компании, информирует enovosty.com/news.

Кен Ху сказал, что, хотя развертывание ускоряется, особенно в Азии, компания считает, что ей все еще нужно «подождать некоторое время, прежде чем 5G внесет значительную долю в выручку».

«У нас будет более четкая картина к середине следующего года, потому что к тому времени первая партия коммерческих развертываний 5G в Китае достигнет определенной фазы», ​​- сказал он журналистам в кулуарах конференции компании, подсчитав, что Huawei уже подписала около 60 контрактов.

Крупнейшие три государственных оператора Китая стремятся развернуть услуги 5G в более чем 50 городах в этом году, вслед за такими странами, как Южная Корея и США, которые уже запустили услугу, обещающую поддержку новых технологий.

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Внутренний рынок Huawei стал более важным для компании, поскольку Вашингтон в мае запретил американским фирмам торговать с ней из-за проблем национальной безопасности, что нанесло удар по международному бизнесу компании.

Компания отвергает обвинения и говорит, что Вашингтон пытается обуздать свое лидерство в отрасли, чтобы принести пользу американским компаниям.

Основатель и генеральный директор Huawei Рен Чжэнфэй на прошлой неделе сообщил журналу The Economist, что для решения проблем США он готов продавать западным фирмам технологию 5G, включая патенты, коды, чертежи, производственные ноу-хау, платы для одноразового использования.

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Кен Ху сказал, что предложение Рена не было сложным и что новый игрок может помочь облегчить проблемы безопасности.

«Если предложение будет реализовано, оно, с одной стороны, будет способствовать росту конкуренции в 5G по всей глобальной цепочке поставок, и такая конкуренция выгодна для потребителей и пользователей, а также способствует самой отрасли», — сказал он.

В среду компания также запустила так называемый «самый быстрый в мире учебный кластер по искусственному интеллекту», получивший название Atlas 900, и пообещала инвестировать 1,5 миллиарда долларов в свою программу для разработчиков.

Huawei, который также является производителем смартфонов № 2 в мире, планирует выпустить новый высококачественный смартфон в четверг, несмотря на неуверенность в том, сможет ли новый телефон работать под управлением операционной системы и приложений Android от Google.

В прошлом месяце компания Huawei заявила, что, хотя влияние сдерживающих факторов в США было слабее, чем ожидалось ранее, это все равно приведет к снижению выручки от продаж смартфонов примерно на 10 миллиардов долларов в этом году.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 12

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