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Грибы могут спасти человечество от вымирания в случае наступления ядерного апокалипсиса

Главная » Последние новости » Новости технологий » Грибы могут спасти человечество от вымирания в случае наступления ядерного апокалипсиса
 
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Поскольку грибы, крысы и некоторые насекомые могут жить и процветать без солнечного света, именно они станут “спасителями” людей в случае падения астероида, извержения супервулканов или наступления ядерной зимы

Около 66 миллионов лет назад на Землю упал астероид, создав взрыв, который в 6500 раз мощнее ядерной бомбы, сброшенной США на Хиросиму., информирует enovosty.com/news.

В результате удара, облака пыли и мусора попали в атмосферу Земли, перекрывая солнечный свет примерно на два года. Фотосинтез прекратился, все растения погибли, а выжившие после взрыва динозавры умерли от голода.

Но древние окаменелости говорят нам,  что грибы выжили, и более того, преуспели.

По словам научного журналиста и редактора TIME Брайана Уолша, грибы имеют решающее значение для выживания человека, если подобное апокалиптическое событие произойдет в будущем.

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Новая книга Уолша «Конец Времени» исследует, как катастрофические события, как естественные, так и антропогенные, угрожают нашему существованию. Автор описывает три типа потенциальных катастроф — удары астероидов, извержения супервулканов и ядерная война.  Все вышеперечисленные сценарии имеют одну общую черту: они могут блокировать солнечный свет, необходимый для жизни растений.

«Закройте солнце, и даже самый неуязвимый организм умрет от голода вместе со всеми», — пишет Уолш в книге.

Чтобы выжить, говорит он, людям нужно заняться сельским хозяйством без солнечного света — выращиванием грибов, крыс и насекомых.

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Исследования показывают, что последствия извержений супервулканов и взрывов ядерных бомб могут быть аналогичны последствиям астероида, убившего динозавров.

Например, около 74 000 лет назад извержение супервулкана Тоба вызвало выбросы в атмосферу облаков диоксида серы, что привело к снижению солнечного света на 90%. Эта вулканическая зима сократила население Земли всего до 3000 человек.

Ядерная зима способна снизить уровень солнечного света более чем на 90%, согласно статье 1983 года, соавтором которой является Карл Саган. Предполагается, что в результате выноса в стратосферу некоторого количества дыма и сажи, вызванного обширными пожарами при взрыве нескольких сотен ядерных боезарядов, температура на планете повсеместно снизится до арктической.

Решение по выращиванию грибов в книге Уолша пришло от Дэвида Денкенбергера, инженера-строителя, который описал его в книге о постапокалиптическом сельском хозяйстве 2014 года, под названием «Кормить всех, без разницы чем».

«Может быть, когда люди вымрут, миром снова будут править грибы», — сказал Денкенбергер Уолшу. «Почему бы нам просто не  съесть грибы и выжить?»

Если облака мусора или пепла затмят солнце, триллионы деревьев погибнут.  Конечно, люди не смогут употреблять в пищу этот мертвый лес, но грибам не нужен- фотосинтез.

Уолш подсчитывает: по его расчетам бревно длиной 3 фута и шириной 4 дюйма должно производить 2,2 фунта грибов за четыре года.

Это не так уж много, но с небольшой численностью населения после стихийного бедствия и эффективным производством грибов, это может сработать.


Автор: Оксана Ельченко
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