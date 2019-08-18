В Катаре асфальт перекрашивают в синий цвет

Главная » Последние новости » Новости технологий » В Катаре асфальт перекрашивают в синий цвет В Катаре асфальт перекрашивают в синий цвет

Закрыть Отправить

В столице Катара одну из автодорог перекрасили в синий цвет. Дорожники пошли на такой шаг для того, чтобы уменьшить температуру нагрева асфальта.

В Дохе, столице Катара, появилась синяя автомобильная дорога. Об этом сообщают местные СМИ, информирует enovosty.com/news.

Идея перекрасить асфальт возникла у сотрудников Управления по выполнению общественных работ. Их поддержали японские ученые. Проект предполагал покраску дороги с целью снизить температуру нагрева на целых 15-20 градусов.

Инженер Саада-аль-Досари заявил, что работникам удалось добиться желаемого эффекта. По его словам, ранее этот участок дороги на 20 градусов превышал температуру среды. Связано это с тем, что черный цвет сильно впитывает и выпускает тепло.

Руководители проекта также отметили, что синий цвет – идеален для дорог. Он не только позволяет снизить температуру асфальта, но и очень благотворно влияет на человеческий глаз.

Читайте: Окончание газового контракта с РФ: "Нафтогаз" обратил взор в сторону Катара

На протяжении ближайших 18 месяцев специалисты будут наблюдать за дорогой и делать регулярные температурные замеры. Если все пойдет хорошо, то подобные синие дороги появятся по всему Катару.