SpaceX и NASA провели зрелищную совместную тренировку (ФОТО)

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Сотрудники SpaceX и NASA тренировались вместе эвакуировать членов экипажа космического корабля Crew Dragon.

SpaceX и NASA вместе готовятся к полету экипажа на Crew Dragon. Чтобы все прошло гладко, специалисты организовывают совместные учения, информирует enovosty.com/news.

На этот раз отрабатывалась эвакуация членов экипажа с помощью корабля GO Searcher. Добавим, что GO Searcher предназначен для срочной эвакуации космонавтов. На нем есть удобная вертолетная площадка, большой купол и радиолокационная решетка, позволяющая быстро связываться с членами экипажа Crew Dragon.

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Во время скоординированной тренировки SpaceX и NASA астронавты разыгрывали внештатную обстановку, требующую немедленной эвакуации. Вертолет американских ВВС оперативно доставил их на корабль GO Searcher. На нем космонавты поплыли на базу ВВС, расположенную на мысе Канаверал.

Напомним, в мае текущего года корпорация SpaceX сообщила об уничтожении Crew Dragon во время тестового запуска. Вице-президент Ханс Кенигсманн сообщил, что катастрофа случилась практически вместе с запуском двигателей.