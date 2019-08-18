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ООН: Изменение климата может вызвать медленный глобальный продовольственный кризис

Главная » Последние новости » Новости технологий » ООН: Изменение климата может вызвать медленный глобальный продовольственный кризис
 
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В новом докладе Организации Объединенных Наций содержится предупреждение о том, что изменение климата снижает пищевую ценность таких важных продовольственных культур, как пшеница и рис

Изменение климата связывают со множеством проблем со здоровьем: более продолжительные, более интенсивные сезоны аллергии, распространение болезней, переносимых комарами, таких как Зика и малярия, и распространение опасных бактерий., информирует enovosty.com/news.

Новый доклад Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК) добавляет к этому списку еще один серьезный риск: повышение уровня углекислого газа снижает пищевую ценность основных продуктов питания, таких как рис и пшеница.

Исследования показали, что выращивание этих культур в средах с повышенным содержанием углекислого газа снижает концентрацию белка, цинка и железа.

Это страшная угроза для 821 миллиона человек по всему миру.

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Хрупкий баланс

Ускоренное потепление на нашей планете вызвано ростом выбросов парниковых газов, которые удерживают тепло в атмосфере. В мае ученые зафиксировали самую высокую концентрацию углекислого газа в атмосфере за всю историю человечества.

Может показаться, что повышение уровня углекислого газа (CO2) пойдет на пользу сельскохозяйственным культурам, поскольку растения задействую углекислый газ  газ для фотосинтеза. Но исследователи обнаружили, что внутренний химический состав некоторых растений требует точного баланса углекислого газа из воздуха и питательных веществ из почвы.

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Растения, такие как рис и пшеница, используют тип фотосинтеза, называемый С3, который менее энергетически эффективен, чем процесс фотосинтеза С4, который проходит в таких культурах, как кукуруза. Если растение с фотосинтезом С3 потребляет слишком много углекислого газа, это может привести к образованию слишком большого количества углеводного топлива, что снижает концентрацию в растении других внутренних соединений, таких как витамин В.

Согласно отчету МГЭИК, пшеница, выращенная при повышенном содержании углекислого газа в атмосфере, содержит на 6-13% меньше белка, на 4-7% меньше цинка и на 5-8% меньше железа.

Исследования, проведенные в 2014 году, показали, что зерновые и бобовые (продукты, такие как нут, фасоль, соевые бобы и арахис), выращенные в условиях с более высокими уровнями CO2, имеют более низкие концентрации белка, цинка и железа. 

Авторы исследования обнаружили, что при повышенных уровнях CO2 белок в рисе, пшенице, ячмене и картофеле уменьшится на 6,4–14,1%.

Наконец, исследование, опубликованное в прошлом году, показало, что повышение уровня углекислого газа приведет к изменению белков, микроэлементов и витаминов в рисе. Согласно исследованиям, опубликованным в июне, рис, выращенный при уровнях CO2, которых Земля может достичь уже к 2050 году, будет также содержать на 17-30% меньше рибофлавина, тиамина и фолата — питательных веществ, необходимых для мышц, нервных сигналов и красных кровяных телец.

В настоящее время 76% населения мира получает большую часть своего суточного белка из растений. Таким образом, это исследование показывает, что изменение климата, вероятно, станет катализатором глобального продовольственного кризиса, когда миллионы людей не смогут получить необходимые питательные вещества из продуктов питания. 


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 76

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