В США протестировали беспилотный огнемет (ВИДЕО)

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Американская корпорация Throwflame удивила мир своим новым изобретением. Разработчики создали огнемет, которым можно комплектовать практически любой беспилотник.

На днях в Сеть просочилось видео испытания беспилотного огнемета от американской фирмы Throwflame. Добавим, что эта компания базируется в городе Кливленд, штат Огайо. Она специализируется на выпуске и продаже огнеметов, информирует enovosty.com/news.

Недавно конструкторы собрали новинку – огнемет TF-19 Wasp (в переводе – «Оса»), который можно устанавливать на беспилотник. С помощью огнемета-квадрокоптера можно струей пламени повреждать цель на расстоянии 7,5 метров. Выпускать огонь «Оса» может на протяжении 100 секунд. Беспилотник же транслирует оператору видео в реальном времени.

Компания заявляет, что ее новинка предназначена для сельскохозяйственных целей. С помощью летающего огнемета, по мнению разработчиков, можно уничтожать гнезда ос и других вредителей. Также предлагается выжигать траву в пожароопасных участках.

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Сотрудники Throwflame заявили, что один дрон-огнемет переносит 3,7 топлива, чтобы извергать достаточное количество пламени. В случае необходимости возможна дозаправка беспилотного TF-19 Wasp. Работает огнемет благодаря тому, что смесь под давлением извергается из ствола и поджигается электрическим зарядом.