Установлена причина взрыва космического корабля Crew Dragon

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Официальные представители SpaceX и NASA говорят, что утечка топлива привела к неожиданному уничтожению космического корабля Crew Dragon в апреле прошлого года.

Авария произошла во время испытаний двигателей на мысе Канаверал во Флориде. Crew Dragon был полностью уничтожен во время взрыва, информирует enovosty.com/news.

Теперь вице-президент SpaceX по надежности сборки и полетов Ханс Кенигсманн и руководитель программы коммерческих экипажей НАСА Кэти Людерс рассказали больше о неожиданной аварии и результатах своего расследования.

По словам Кенигсманна, следователи обнаружили следы ожогов, окружающие обратный клапан в системе, предназначенной для разделения компонентов окислителя и топлива под давлением. Обратные клапаны имеют открытую пружину, позволяющую компонентам топлива двигаться в том направлении, в котором необходимо, чтобы они двигались. Однако утечка в обратном клапане вызвала «пробку», состоящую из окислителя под высоким давлением, являющегося титановым компонентом, и привела к взрывной аварии.

Представитель SpaceX добавил, что команда инженеров компании уже занимается ремонтом оборудования, чтобы сделать Crew Dragon более безопасным транспортным средством и гарантировать, что он больше не столкнется с той же проблемой. В частности, обратный клапан будет заменен разгрузочным клапаном, который полностью отделит как окислитель, так и топливо от жидкостей под давлением.

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Хотя это только предварительные выводы и только около 80 процентов следствия завершено, официальные лица выразили уверенность в деталях, которые публикуются.

До аварии неуправляемый Crew Dragon 2 уже был успешно запущен на МКС в марте. Предполагалось, что двухнедельный испытательный полет с экипажем запланирован на июль, но, поскольку производство и расследование еще продолжаются, официальные лица не уверены, что полет может быть завершен к концу 2019 года.