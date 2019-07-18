ФБР займется проверкой российского приложения FaceApp, позволяющего состарить фото

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Американский сенатор Чак Шумер попросил Федеральную комиссию по торговле и Федеральное бюро расследований разобраться, чем является нашумевшее приложение FaceApp, разработанное россиянами.

Чак Шумер, сенатор США, написал на собственной странице в Твиттере, что он оформил обращение к комиссии по торговле и ФБР по поводу программы FaceApp.

Напомним, данное приложение стало мегапопулярным из-за своей способности состаривать снимки и показывать, как в будущем будет выглядеть человек, информирует enovosty.com/news.

Шумер обратил внимание, что во время установки FaceApp требует от пользователя предоставления полного доступа не только к личным снимкам, но и личным данным. Сенатор считает, что данная российская программа способна навредить безопасности и конфиденциальности жителей США, которые довольно активно используют ее.

Справка. Приложение для смартфонов под названием FaceApp является собственностью компании из России — Wireless Lab. Офис этой фирмы находится в Санкт-Петербурге. Руководителем же значится Ярослав Гончаров, экс-глава поисковой сети «Яндекс».

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В политике конфиденциальности FaceApp сказано, что безопасность личных данных пользователей не гарантирована. Также известно, что снимки, загруженные в программу, находятся на облачных сервисах AWS и Google Cloud на протяжении двух суток.