Необходимо для учений: F-16 ВВС США покрасили так же, как российский Су-57
Такая схема окраски предназначена для воспроизведения внешности истребителя противника.
Художники на военно-воздушной базе Хилл недавно завершили тщательную модернизацию F-16 Fighting Falcon, предоставив ему популярную в настоящее время схему окраски «призрак», которая похожа на окраску российского истребителя Су-57.
576-я авиационная эскадрилья наземного обслуживания покрасила самолет по просьбе 64-й эскадрильи «агрессоров», которая участвует в учениях ВВС и других авиационных подразделений во время учений Red Flag, информирует enovosty.com/news.
Такая схема окраски предназначена для копирования истребителя противника. Экипажи США, союзников и стран-партнеров регулярно тренируются против точных и реалистичных угроз, в том числе самолётов, окрашенных как те, которых они могут увидеть в воздушных боях.
Обычно малярный цех может нанести новый слой серой краски на F-16 за 11 дней. Срок нанесения краски на F-16 Fighting Falcon составил 18 дней. 12 человек работали 18 дней в три смены, чтобы нанести синий, черный, два разных серых цвета и красную краску на обычно сплошной серый самолет.
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Руководитель малярного цеха Джим Гилл сказал, что эта работа с красками немного отличалась, но ему нравятся специальные проекты, потому что они создают командную работу и заставляют всех думать нестандартно.
«Эти ребята очень гордятся своей работой», — сказал он. «Они чрезвычайно хороши в том, что делают, и каждый раз выпускают качественный продукт».
Источник: Defence-blog