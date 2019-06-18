NASA показало погружение Cassini в пространство между Сатурном и его кольцами

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Космическое агентство NASA удивило мир новым фото. Снимок был сделан аппаратом Cassini во время погружения в пространство, находящееся между планетой Сатурн и его кольцами.

NASA на своем официальном ресурсе обнародовало новый снимок. На нем изображена сложная текстура колец Сатурна. Cassini удалось зафиксировать ее изнутри, информирует enovosty.com/news.

Добавим, что снимок был сделан космическим зондом Cassini в последний год его миссии. Напомним, что она завершилась в апреле 2017 года. Несмотря на столь давнее завершение, NASA продолжает удивлять мир все новыми и новыми фото той миссии.

В одной из недавних статей сотрудники NASA детально проанализировали данные четырех приборов аппарата Cassini, которые собрали наиболее подробную информацию, касающуюся колец Сатурна. Ученые были очень рады получить фото с такого близкого расстояния.

Благодаря Cassini удалось, в частности проанализировать очень тонки нюансы состава колец. На опубликованных в работе фото как раз можно увидеть, что цвет, химический состав и температура разные на различных их участках.

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