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Цукерберг: Facebook запустит собственную криптовалюту

Главная » Последние новости » Новости технологий » Цукерберг: Facebook запустит собственную криптовалюту
 
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Корпорация Facebook планирует запустить свою криптовалюту. Марк Цукерберг заявил, что она будет называться Libra.

Facebook создают криптовалюту Libra. Она появится уже в следующем году. Об этом сегодня, 18 июня, рассказал глава компании Марк Цукерберг на своей странице, информирует enovosty.com/news.

Цукерберг признался, что Facebook вместе с 27 компаньонами основали некоммерческую ассоциацию Libra. Среди организаций-сооснователей значатся Uber, Mastercard, Spotify, Vodafone и Ebay. Вместе с Facebook они намерены запустить свою криптовалюту в 2020 году.

Марк Цукерберг в своем сообщении отметил, что благодаря Libra намеревается сформировать большую и одновременно простую финансовую систему, которая даст уникальные возможности миллиардам людей на планете. Основатель Facebook напомнил, что как раз у миллиарда людей часто нет доступа к банковским услугам, но в кармане всегда есть смартфон.

Некоммерческая ассоциация Libra уже имеет свою дочернюю компанию под названием Calibra. Последняя будет заниматься созданием сервисов для отправки и хранения Libra. Речь идет о своеобразном электронном кошельке, доступ к которому предоставят через WhatsApp и Messenger.

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Цукерберг заверил, что вся информация, касающаяся операций Libra, будет сохраняться отдельно от данных Facebook.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 73

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