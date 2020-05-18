Шведский флот получил модернизированную подводную лодку HMS Gotland
ВМС Швеции (Svenska Marinen) приняли поставку подводной лодки A19 HSwMS Gotland после серии обновлений, которые включали новые воздушно-независимые двигательные установки (AIP) и боевые системы.
«HMS Gotland в настоящее время является самой современной, самой тихой и эффективной подводной лодкой в Балтийском и Северном море. Вчера шведские вооруженные силы и первый подводный флот получили улучшенную подводную лодку от завода Saab Kockum», — говорится в заявлении шведских вооруженных сил (Försvarsmakten) от 15 мая.
Модернизированная лодка теперь имеет систему Stirling AIP, модернизированную с Mk2 до новой Mk3, боевую систему, подобную той, которую получат подводные лодки следующего поколения класса Blekinge (A26), полный новый комплект мачт Safran, сонар SA9510S Kongsberg и системы радиоэлектронной борьбы ES-3701, а также новые системы управления, датчиков и связи, помимо расширения корпуса подводной лодки путем добавления 2-метровой секции.
HMS Uppland
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«Модификации включают новую систему наблюдения с корабля, новую систему управления боем и огнем, шлюзы для подводного плавания и более современные двигатели Stirling. Это означает, что подводные лодки станут еще тише», — сказали военные.
Три подводные лодки класса Gotland: HSwMS Gotland, HSwMS Uppland и HSwMS Halland были введены в эксплуатацию в конце 1990-х годов.
Первые две из этих лодок завершили комплексную модернизацию (MLU). «HMS Gotland — первая из двух подводных лодок Gotland, которые подверглись обновлениям. Другая — HMS Uppland, скоро будет готова к отправке», — говорится в заявлении.
Существует также вариант модернизации и третьей подводной лодки.
«Модификация двух подводных лодок Gotland представляет собой важный шаг на пути к следующему поколению подводных лодок в вооруженных силах Швеции», — добавили военные.
Источник: Defenseworld