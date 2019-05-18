Google порадовал интернет-пользователей новым дудлом

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Сегодня Google выпустил новый дудл. На главной странице Google Chrome теперь размещено изображение, посвященное дню рождения Омара Хайяма.

В субботу, 18 мая, Google обнародовал дудл в честь дня рождения знаменитого на весь мир персидского философа, поэта, астронома и математика Омара Хайяма. На изображении поместился не только логотип корпорации, но и персидский ковер, а также сам Хайям, информирует enovosty.com/news.

Родился философ в 1048 году в Нишапуре – городе, который расположен на территории современной провинции Ирана Хорасан-Резави.

На протяжении многих лет Омар Хайям и группа его коллег наблюдали за небом. В своей обсерватории в 1079 году они создали уникальное творение – солнечный календарь Джалали. Изобретение было сверхточным. Календарь базировался на 33-летних циклах, в каждом из которых было восемь високосных лет (приблизительно как сейчас – каждый четвертый год — високосный). Ученые доказали, что календарь Хайяма был точнее, нежели григорианский на семь секунд.

Добавим, в Иране до сих пор официальным календарем считается календарь, созданный на основе Джалали.

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