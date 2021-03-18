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ВВС США показали вертолет AH-64 с ракетами Spike NLOS (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости технологий » ВВС США показали вертолет AH-64 с ракетами Spike NLOS (ФОТО)
 
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17 марта ВВС США опубликовали изображение боевого вертолета AH-64E Apache армии США, оснащенного двумя ракетами Spike NLOS израильского производства.

Подробности были приведены в пресс-релизе, в котором объявлено, что новая ракета Spike армии США в прошлом месяце завершила испытания на базе ВВС Эглин во Флориде благодаря 780-й испытательной эскадрилье. Об этом сообщают Экономические новости со ссылкой на Defence-blog.

Эскадрилья 96-го испытательного крыла отвечала за планирование и проведение морской демонстрации (над водой) многоцелевого оружия вне зоны прямой видимости с использованием армейского вертолета AH-64E Apache, согласно недавнему пресс-релизу.

«Мы были рады испытать новую систему оружия здесь, в Эглине», — сказала Аманда Харгетт, инженер-испытатель 780-го TS. «Наша команда тесно сотрудничала с армией, чтобы убедиться, что все прошло гладко и демонстрация прошла успешно».

Межфункциональная группа будущих вертикальных подъемников армии США и Центр боевой авиации и ракетного вооружения привезли сюда AH-64 для оценки. Испытания были разбиты на четыре дня.

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  • День 1 — в вертолет были внесены доработки и налажено вооружение. Испытатели проверили все летные и наземные системы, чтобы убедиться, что они работают правильно.
  • День 2,3 — команды испытателей провели репетиции и выполнили тренировочные кадры. Это помогло пилотам и командам поддержки испытаний убедиться, что все знают, где находиться и что, скорее всего, произойдет во время самих испытаний. Это также обеспечило слаженную работу всех систем в полете и позволило команде спланировать любые непредвиденные аварийные процедуры.
  • День 4 — Это был день испытаний. Apache запустил Spike с расстояния 32 км и выполнил прямое попадание в неподвижное судно.

Другой запланированный полет, предполагавший нанесение удара по движущейся цели, был отменен из-за погодных условий.

Основываясь на успехе испытаний, Spike NLOS послужит временным решением проблемы разрыва в точном наведении на увеличенных дистанциях. Это оружие может поражать цели в четыре раза дальше, чем текущие снаряды Apache.


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