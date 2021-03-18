Саудовская Аравия планирует купить турецкие боевые дроны, — Эрдоган

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия обратилась с просьбой о закупке боевых дронов.

Саудовская Аравия принимала участие во встрече Philia Forum вместе с Грецией, Францией, Египтом, ОАЭ и Бахрейном. «Это сбивает с толку, когда они проводят военные встречи с Грецией», — цитирует слова Эрдогана Daily Sabah во вторник. Об этом сообщают Экономические новости со ссылкой на Defenseworld.

Турция и Саудовская Аравия уже несколько лет спорят по различным региональным вопросам, включая убийство саудовского журналиста-диссидента Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в 2018 году.

Успех турецких беспилотников в этой области внимательно отслеживался во всем мире, что способствовало их экспорту. Впервые в истории республики экспортирована современная авиация.

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Официальные лица из Саудовской Аравии, Бахрейна и ОАЭ встретились в Афинах с министрами иностранных дел Греции, греческого Кипра и Египта, которые поддерживают регулярные контакты, а министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан присоединился к официальным лицам по видеосвязи.

Турецкий дрон собственной разработки также доказал свои возможности за рубежом, установив 27-часовой рекорд нахождения в воздухе во время демонстрационного полета в стране Персидского залива Кувейт в 2019 году.