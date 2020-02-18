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Samsung в Южной Корее будет самостоятельно доставлять свои смартфоны пользователям для тестирования

Главная » Последние новости » Новости технологий » Samsung в Южной Корее будет самостоятельно доставлять свои смартфоны пользователям для тестирования
 
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Этот шаг подчеркивает усилия гиганта мировой индустрии минимизировать воздействие на бизнес.

Компания Samsung Electronics запустила сервис доставки смартфонов для клиентов, чтобы протестировать свои новые продукты, так как распространение коронавируса побудило технологического гиганта отменить рекламные акции и он готовится к слабым продажам в магазинах, информирует enovosty.com/news.

Этот шаг подчеркивает усилия гиганта мировой индустрии по минимизации воздействия на бизнес.

Аналитики говорят, что вирус может сократить спрос на смартфоны вдвое в первом квартале в Китае.

В понедельник Apple Inc предупредила, что вряд ли достигнет цели продаж, установленной всего три недели назад, в то время как Xiaomi Corp была вынуждена онлайн транслировать презентацию смартфонов на прошлой неделе из-за общенациональных ограничений на поездки и большие собрания.

Читайте: Посылка из Китая: В Новой Почте пожаловались на коронавирус

Уханьский коронавирус распространяется по всему миру и вызывает опасения по поводу глобальной вспышки. Число зараженных людей и число погибших увеличивается с каждым днем.

Samsung, представивший на прошлой неделе новый складной смартфон и три своих флагманских модели Galaxy S20, также сокращает объемы продаж.

Южнокорейский производитель смартфонов решил резко сократить количество «экспериментальных зон» в магазине, где потребители могут опробовать новейшие телефоны, и пропустить рекламные мероприятия, такие как «вечеринки фанатов Galaxy», для последнего устройства, из-за опасений по поводу распространения вируса.

По данным сайта Samsung, для Galaxy S20 таких зон будет всего девять, по сравнению со 130, которые были у Galaxy Note 10 в Южной Корее.

Клиенты Samsung, которые хотят опробовать Galaxy S20, могут заказать его и использовать до 24 часов. Его доставит и затем заберет работник службы доставки. Об этом агентству Reuters сообщили два человека, знакомых с этим вопросом.

«Мы внедряем новую услугу, поскольку проблемы, связанные с коронавирусом, могут привести к меньшему количеству покупок в магазине», — сказал один из работников, добавив, что эта служба будет доступна только в некоторых частях Южной Кореи.

Источник: ndtv


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 92

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