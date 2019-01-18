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Ученые нашли легендарную Атлантиду

Главная » Последние новости » Новости технологий » Ученые нашли легендарную Атлантиду
 
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Ученые полагают, что им удалось найти местонахождение древней цивилизации атлантов. Они обнаружили в Северной Атлантике рукотворные структуры, которые тяжело поддаются объяснению.

Первое воспоминание об Атлантиде можно найти в трактатах Платона. Ученые думают, что участок суши, где жили атланты, размещался возле Португалии, а именно на Азовских островах, информирует enovosty.com/news.

Группа археологов под руководством Нуно Риьейро проводили исследования этой территории и нашли там некоторые произведения искусств. Эта находка позволяет утверждать, что Азовские острова были созданы людьми. И на них много тысячелетий назад жили люди. Ученые предполагают, что островная территория является вершиной Атлантиды.

Они подчеркивают, что все острова образовались во время извержения вулканов. Но добавляют, что на острове Санта-Мария не нашли следов вулканической деятельности.

Группа археологов раскопала там много сооружений. Эти сооружения оказались захоронениями, возраст которых насчитывает 2 тысячи лет. Ученые считают, что эти захоронения были возведены в каменном веке. Это дает возможность предполагать, что в то время уже существовали цивилизации.

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Автор: Катерина Лукьянчук
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