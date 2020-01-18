РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости технологий

18.01.2020 г.
18:37Microsoft инвестирует миллиард долларов на очистку атмосферы от углерода
14:33Boeing нашел новую уязвимость в самолетах 737 MAX
13:55Ученые шокировали: коровы могут разговаривать между собой
08:29ЕС надавил: Apple может отказаться от особенности своих гаджетов
07:00Работать лежа полезнее: В США изобрели необычное офисное кресло
17.01.2020 г.
16:29В сети появилось видео с новым смартфоном Samsung Galaxy S20 (ВИДЕО)
15:20Lockheed Martin заменит компьютерную систему логистики на всех истребителях F-35
Все новости технологий

Аналитика

17.01.2020

Итоги дня: Важный документ США по Украине, тет-а-тет Гончарука и Зеленского и наказание для журналистов

Итоги дня: Важный документ США по Украине, тет-а-тет Гончарука и Зеленского и наказание для журналистов
Украина опять попросила у Ирана "черные ящики" самолета МАУ, США в очередной раз подтвердили свою поддержку нашей стране, а СБУ открыла дело по "прослушке" ...
16.01.2020

Итоги дня: Новый призывной возраст, плёнко-гейт Гончарука и реальная цена гривны

Итоги дня: Новый призывной возраст, плёнко-гейт Гончарука и реальная цена гривны
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, изменив призывной возраст, Рада вернула Украину в ПАСЕ, а законопроект о децентрализации решили ...
16.01.2020

Разделяй и властвуй: Путин и Эрдоган разделят Ливию?

Разделяй и властвуй: Путин и Эрдоган разделят Ливию?
Пока внимание мировой общественности приковано к американо-иранскому конфликту и гибели украинского Боинга в Иране, в североафриканской Ливии все сильнее ...

Последние новости

18.01.2020 г.
18:37 Microsoft инвестирует миллиард долларов на очистку атмосферы от углерода
17:58 Кабмин обнародовал данные о зарплате министров
17:20 Катастрофа МАУ: в Тегеране пообещали отдать Украине черные ящики
16:42 Синоптики рассказали, какой будет погода на Крещение
16:28 На Бориспольском шоссе ожидаются временные ограничения движения из-за траурных мероприятий
15:58 Украина обжаловала решение Европейского суда о люстрации
15:20 Ученые установили окончательную причину гибели динозавров
14:35 "Мы тебя научим родину любить" - В Москве избили телеоператора, который рассказал о цензуре и коррупции на ТВ
14:33 Boeing нашел новую уязвимость в самолетах 737 MAX
14:25 Дело Шеремета: пациенты Яны Дугарь подтвердили ее алиби
14:15 В Мариуполе загорелся поезд
13:55 Ученые шокировали: коровы могут разговаривать между собой
13:40 Новый символ Фемиды - пишущая из-под стола рука: Министр юстиции залез под стол чтобы поддержать премьера
13:00 Суперфуды 2020: Названа еда, способная спасти от онкологии
12:43 Сколько украинцев готовы к протестам
12:35 Нам не нужен отец нации: в Москве начались пикеты против узурпации власти в России (ФОТО)
12:23 Украинцев сильно напугали прогнозом на весну-2020
12:11 РФ отрывает фронт новой войны. Российский журналист рассказал, чего добивается Путин
11:54 Облысение, грибок и даже онкология: Какое тесто несёт большую опасность
11:47 Крымчан чморят и гнобят в Крыму, заставляют сворачивать бизнес - бизнесмен из Ялты обратился к Путину
11:27 Бывший пленный журналист рассказал о "материале" для склеивания Украины
11:26 Я жду, пацаны, когда вы придете и отсюда уйдет "русский мир" - Охранник в Донецком СИЗО
11:13 Украина с Грузией подали жалобу на Россию из-за препятствования навигации в море
11:08 Ученые предупредили о вредных свойствах популярной специи
10:38 На популярных курортах решили жестко бороться с пьянством туристов
10:30 Путин стремится забрать всю Украину: В РФ рассказали, на какие компромиссы готов хозяин Кремля
09:36 Стало известно, когда МВФ примет решение по Украине
09:25 Украинская журналистка объяснила, на чем держится власть Путина
08:35 Гордон сказал, кто записал разговор премьера Гончарука
08:29 ЕС надавил: Apple может отказаться от особенности своих гаджетов
08:23 Украинцев ждут "сюрпризы" в платежках за газ. В чём суть
08:22 Враг на Донбассе устроил ночной обстрел: ранен боец ВСУ
08:10 Шестилетний мальчик собрал $150 тысяч на спасение коал, делая фигурки из глины
08:00 В стране изменили среднюю зарплату: как теперь узнать размер пенсии
07:31 10 интересных фактов обо всем на свете
07:00 Работать лежа полезнее: В США изобрели необычное офисное кресло
06:25 Феминизация: В Швейцарии установят "женские" дорожные знаки (ФОТО)
17.01.2020 г.
23:33 Счастливые австралийцы радуются долгожданному дождю (ВИДЕО)
23:30 Постояльцев отеля в Атланте забыли предупредить о съемках боевика (ВИДЕО)
23:00 НАТО получил на вооружение первые современные беспилотные самолеты-разведчики
22:55 Твит Барака Обамы за пару часов набрал миллион лайков (ФОТО)
22:40 МИД Польши: Красная армия просто стояла и смотрела на уничтожение Варшавы
22:40 В Украине могут снизить тарифы на тепло: подробности
22:20 В Пенсионном фонде сообщили, на основе какой заработной платы пересчитают пенсию
21:57 Раскрыт план Путина по транзиту власти в России, - Bloomberg
21:37 Что можно и нельзя делать в Крещенский Сочельник 2020
21:16 Гончарук говорит, что внутри его команды хотят посеять раздор, - Reuters
20:52 В Ривненской области столкнулись семь авто (ФОТО)
20:28 На Луганщине студент-медик организовал нарколабораторию
20:22 Зеленский не принял отставку Гончарука
20:11 В Китае экономический рост замедлился до минимума с 1992 года, - Associated Press
19:50 В Украине предложили наказывать за дезинформацию: нарушителям грозит срок до семи лет
19:42 ВСУ попали в рейтинг сильнейших армий мира
19:25 Во Львове произошел пожар в крупнейшем ТРЦ (ВИДЕО)
18:59 СБУ задержала «командира взвода разведки ЛНР»
18:42 В Кабмине анонсировали дату запуска "государства в смартфоне"
18:29 В США проходит испытание авианосец USS Gerald R. Ford
17:56 Полицейские задержали группу вооруженных лиц, которые пытались похитить бизнесмена
17:45 Илон Маск раскрыл свои планы по покорению Марса
17:38 Отставка Гончарука свидетельствует о кризисе внутри партии власти, - Алексей Гончаренко (ВИДЕО)
Все новости »

Microsoft инвестирует миллиард долларов на очистку атмосферы от углерода

Главная » Последние новости » Новости технологий » Microsoft инвестирует миллиард долларов на очистку атмосферы от углерода
 
Печать Отправить на почту

 

 

Microsoft анонсировала намерение избавиться от своего «углеродного следа», который она оставила планете за время существования корпорации.

Microsoft сделала громкое заявление по поводу очистки атмосферы от углерода. Компания до 2050 года решила очистить атмосферу нашей планеты от такого количества углерода, которое она же (компания) выбросила за время своего существования, информирует enovosty.com/news.

Также руководство взяло путь на «углерод-отрицательность». Это значит, что компания будет поглощать больше вредных веществ, нежели выбрасывать. На данный момент подобная технология очистки воздуха еще достаточно дорогая и малодоступная. Поэтому Microsoft выделяет миллиард долларов на создание данной методики.

Добавим, что уже восемь лет Microsoft входит в список «углерод-нейтральных» мировых компаний. Бренду удается компенсировать вредные выбросы. Альтернативные источники энергии он закупает. За выбросы парниковых газов корпорация взимает денежную плату с собственных филиалов. Таким образом, стимулирует к их уменьшению.

Справка. Ранее Microsoft уже объявляла о намерении перейти до 2025 года полностью на возобновляемые виды энергии.

Читайте: Капитализация Alphabet превысила триллион долларов


Экономические новости youtubeАвтор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 21

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Важный документ США по Украине, тет-а-тет Гончарука и Зеленского и наказание для журналистов
Итоги дня: Новый призывной возраст, плёнко-гейт Гончарука и реальная цена гривны
Разделяй и властвуй: Путин и Эрдоган разделят Ливию?
Итоги дня: Отставка российского правительства, бонусы топ-чиновникам в законе и грядущий конец человечества
Итоги дня: "Бешеные деньги" чиновников, "ключ" к разгадке громкого убийства и неожиданное предложение Зеленского
Итоги дня: Новые версии крушения Боинга, санкции Британии против РФ и свидетель для Гааги
Итоги дня: "Закрытые" версии крушения самолета, военная мощь в Черном море и ценовые рекорды
Война пока отменяется: Штаты дали заднюю на реках вавилонских
Итоги дня: Катастрофа самолета МАУ в Иране, гнев Трампа и "историческая денежная революция"
Итоги дня: Жестокие игры США и Ирана, громкое заявление Эстонии и гастролёры РФ в Украине
Все статьи


Читайте также

Капитализация Alphabet превысила триллион долларов
 Браузер Edge от Microsoft получил новый современный логотип
В Microsoft смогли объединить виртуальную реальность с реальной средой
 Microsoft определилась, какая из ОС является лучшей для смартфонов
Microsoft добавит возможность звонить на Android-смартфон с компьютера
 Microsoft возвращается на рынок смартфонов: анонсирован складной смартфон с двумя экранами
Associated Press: Возмущенные голландские фермеры идут в Гаагу, чтобы требовать уважения
 Эколог рассказал о влиянии дыма лесных пожаров на здоровье человека

Армия

Радиолокационная станция AN/TPS-43 (США)
Снайперская винтовка калибра 12.7 мм RPA Rangemaster .50 (Великобритания)
Бронетранспортер VAB (Франция)
Бронеавтомобиль Type 82 (Япония)
Вся армия    >>

Персоны

Владимир
ПУТИН
Владимир
ЗЕЛЕНСКИЙ
Татьяна
МОНТЯН
Дональд
ТРАМП
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Почему перед ремонтом нужен дизайн-проект?

Инвестициям здесь не место

Телевизоры LG первыми превосходят отраслевое определение 8K ULTRA HD TV


Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Трудовой кодекс больше не защитит тех, у кого прямые контракты с работодателем, - Юлия Клименко (ВИДЕО) (12702)

В Сети едко высмеяли "невероятный прорыв" оккупантов на Донбассе (ФОТО) (9860)

Чем Медведев разозлил Путина: В СМИ "вышли" на главную причину "раскола" (6914)


Экономические новости youtube

Рынок земли



help



bigmir)net TOP 100

 