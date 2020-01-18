Microsoft инвестирует миллиард долларов на очистку атмосферы от углерода

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Microsoft анонсировала намерение избавиться от своего «углеродного следа», который она оставила планете за время существования корпорации.

Microsoft сделала громкое заявление по поводу очистки атмосферы от углерода. Компания до 2050 года решила очистить атмосферу нашей планеты от такого количества углерода, которое она же (компания) выбросила за время своего существования, информирует enovosty.com/news.

Также руководство взяло путь на «углерод-отрицательность». Это значит, что компания будет поглощать больше вредных веществ, нежели выбрасывать. На данный момент подобная технология очистки воздуха еще достаточно дорогая и малодоступная. Поэтому Microsoft выделяет миллиард долларов на создание данной методики.

Добавим, что уже восемь лет Microsoft входит в список «углерод-нейтральных» мировых компаний. Бренду удается компенсировать вредные выбросы. Альтернативные источники энергии он закупает. За выбросы парниковых газов корпорация взимает денежную плату с собственных филиалов. Таким образом, стимулирует к их уменьшению.

Справка. Ранее Microsoft уже объявляла о намерении перейти до 2025 года полностью на возобновляемые виды энергии.

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