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Boeing нашел новую уязвимость в самолетах 737 MAX

Главная » Последние новости » Новости технологий » Boeing нашел новую уязвимость в самолетах 737 MAX
 
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Специалисты Boeing обнаружили еще одну неполадку в программном обеспечении лайнеров модели 737 MAX.

Новая уязвимость найдена в самолетах типа 737 MAX. Об этом сообщают журналисты Reuters, информирует enovosty.com/news.

Данное СМИ узнало, что уязвимость была зафиксирована во время очередного технического осмотра еще до того момента, когда была завершена разработка обновленного программного обеспечения. До сих пор неизвестно, о какой именно уязвимости идет речь.

Издание Reuters проинформировало, что пытается выяснить подробности у Федерального авиационного управления США.

Напомним, что использование лайнеров Boeing 737 MAX было «поставлено на паузу» после того, как в мире произошло две катастрофы с их участием. 10 марта 2019 года на территории Эфиопии разбился данный самолет. Жертвами крушения стали 157 людей. А в октябре прошлого года в Индонезии во время падения 737 MAX умерло 189 пассажиров и членов экипажа.

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Руководители корпорации Boeing, комментируя эти две катастрофы, признались, что в обеих случаях наблюдался сбой работы системы улучшения характеристик управляемости.


Экономические новости youtubeАвтор: Катерина Лукьянчук
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