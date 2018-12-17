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В Киеве начал курсировать первый в Украине электробус (ФОТО)

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Об этом сообщает компания-создатель автобуса Skywell Ukraine на своей странице в Facebook.

С 13 декабря в Киеве начал курсировать первый в Украине экологический общественный транспорт – электробус.
Электробус движется по маршруту № 599, отправляясь от м. Харьковская и до ул. Андрея Шептицкого, что находится в Днепровском районе столицы, информирует enovosty.com/news.

Экологический автобус временно на два дня отправили в Житомир на тестовые испытания, однако с 21 декабря он снова будет обслуживать граждан Киева.

В Киеве начал курсировать первый в Украине электробус (ФОТО)

Электробус имеет длину почти 9 метров, в то время как, большинство автобусов, курсирующих по Киеву, имеют длину приблизительно 15 метров. Электрический транспорт заряжают раз в сутки в ночное время, поскольку его зарядки хватает на расстояние пробега 300 метров, учитывая время час пик. А это, как раз, полный день работы общественного транспорта. Также известно, что салон электробуса отапливается с помощью дизельного обогревателя.

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Представители компании надеются, что граждане столицы останутся довольны комфортным салоном и плавным движением электробуса и со временем практика передвижения на экологически чистом транспорте распространится и на другие города Украины.


Автор: Катерина Лукьянчук
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