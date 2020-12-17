Турция завершила разработку прототипа бронированного беспилотного корабля, управляемого ИИ

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Турецкие верфи Ares Shipyard и Meteksan Defense Industry Inc. завершили разработку прототипа первого в стране бронированного беспилотного надводного корабля (AUSV).

Автономный беспилотный корабль с дистанционным управлением был разработан с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Судно может выполнять совместные операции с другими беспилотными и пилотируемыми самолетами, сообщило во вторник агентство Anadolu.

Генеральный директор Ares Shipyard Утку Аланч сказал, что корабль будет эксплуатироваться в Эгейском и Средиземном морях. «Очень маловероятно, что вражеские силы увидят его из-за его радиолокационной сигнатуры», — добавил он, информирует enovosty.com/news.

AUSV, первый продукт из серии ULAQ, был впервые представлен в октябре на пресс-конференции в столице Турции Анкаре. Спуск на воду планируется в конце этого месяца.

Между тем, испытательные стрельбы систем вооружения корабля будут проводиться с управляемыми ракетами, которые также были разработаны местной оборонной компанией Roketsan.

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AUSV будет иметь дальность плавания 400 км, скорость 65 км/ч, возможности дневного и ночного видения и национальную инфраструктуру зашифрованной связи.

Корабль может быть оснащен различными типами полезной нагрузки для удовлетворения различных оперативных потребностей сил безопасности Турции, таких как радиоэлектронная борьба, технологии постановки помех и различные системы связи и разведки.

Говоря о системе команд, которая может удаленно контролировать и управлять всеми движениями морского транспортного средства, высокопоставленный представитель Meteksan сказал: «Чтобы использовать эти системы автономно, они должны иметь программное и аппаратное обеспечение и быть построены в соответствии с требованиями пользователей».

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Источник: Defenseworld