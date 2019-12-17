Истребителю F-35 Joint Strike Fighter придумали новое назначение на поле битвы

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Новая координация, с использованием передовых датчиков F-35, демонстрирует новую роль на поле боя для Joint Strike Fighter.

Сумасшедший набор усовершенствованных датчиков F-35 Joint Strike Fighter получает новую роль на поле битвы: помощь армейским гаубицам в поражении противовоздушной обороны противника за много километров, информирует enovosty.com/news.

Во время необычных учений в пустыне в Дона-Ана, штат Нью-Мексико, в первую неделю ноября армейские гаубицы M109A6 «Паладин» из артиллерии 1-й бронетанковой дивизии использовали информацию о прицеле, передаваемую ВВС F-35A из 59-й эскадрильи испытаний и оценки, для уничтожения армейской системы противовоздушной обороны.

В то время как один F-35 не мог задействовать одну только систему противовоздушной обороны, не рискуя своей безопасностью, самолет поддерживал режим невидимости и вызывал поддержку армейской артиллерии на высоте 9000 метров и расстоянии 48 км.

«F-35 — очень способный самолет, работающий против множества целей. Мы можем использовать его датчики для определения нескольких целей, и мы можем использовать армию, чтобы уничтожить их», — сказал директор учений ВВС командующий ВВС капитан Чарльз Хамфри. «Мы можем начать формировать поле битвы быстрее, потому что, когда мы начинаем сражаться с более крупными противниками, мы должны быть в состоянии сделать это».

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«Мы работаем с военно-воздушными силами и проверяем способность полевой артиллерии армии США принимать сообщения от истребителя F-35 пятого поколения о возможных огневых миссиях», — сказал генерал-майор армии Уильям О’Нейл. «Несмотря на то, что сегодня мы используем M109A6, цель состоит в том, чтобы объединить крылатую ракету «Томагавк» и другие ракетные подразделения на уровне дивизии Joint Fires.

Испытание является последним в серии экспериментов, нацеленных воздушно-наземными командами на противников с более продвинутыми возможностями ПВО. Например, в 2018 году Корпус морской пехоты провел аналогичные учения, в ходе которых один из самолетов F-35B службы передал данные о целях на установленную на грузовике артиллерийскую ракетную систему высокой мобильности M142 (HIMARS), что позволило экипажу системы определить и уничтожить цель с заграждением из управляемых 226-миллиметровых артиллерийских ракет.

Эти боевые действия стали возможными благодаря усовершенствованному сенсорному набору F-35, который «представляет собой новейшую эволюцию использования самолетов в качестве передних наблюдателей для артиллерийских подразделений на земле»:

«Самолеты уже поглощают огромное количество данных электронных сигналов, что позволяет им обнаруживать, классифицировать и определять местоположение различных излучателей, включая радары, связанные с системами ПВО, артиллерии и узлами связи. Затем самолет может отправлять эту информацию другим самолетам, подразделениям на земле или командным центрам в тылу, чтобы дать другим силам более полное представление о пространстве сражений вокруг них и потенциальных угрозах. F-35 может также объединять изображения и другие данные, которые он собирает, используя свои AN/APG- 81 радары, электрооптическую систему наведения (EOTS) и систему распределенной апертуры (DAS) AN / AAQ-37 , а также делиться этой информацией».

Использование самолетов в качестве передовых наблюдателей — такая же старая концепция, как и сама военная авиация. Но после того, как Пентагон переориентировался на более традиционно вооруженных противников, таких как Россия и Китай, после почти двух десятилетий относительного превосходства в воздухе на Ближнем Востоке, дальний высокоточный огонь с помощью F-35 мог стать основным среди способов ведения борьбы на долгие годы.