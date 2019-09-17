Ученые создали биоробота, который может передвигаться в человеческом теле

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Инженеры сконструировали мини-робота, который сможет «жить» в человеческом теле. Его движения будут координироваться моторными нейронами.

Ученые из Иллинойского Университета разработали биоробота, оснащенного искусственными мышцами и подсветкой, информирует enovosty.com/news.

Конструкция робота – мягкая. Он состоит из штучных мышц и чувствительных к свету нейронов. Как только на ткань попадает свет, нейроны посылают мышцам сигнал о начале движения.

Данное миниатюрное устройство может полностью существовать автономно. Робот продвигается вперед исключительно нейронным импульсам.

Ученые надеются, что в будущем их биороботы займут важное место в медицине. Они смогут выполнять в человеческом организме различные функции. В частности, с их помощью можно будет доставлять лекарство в нужный отдел тела.

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