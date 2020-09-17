Турция начинает испытания бронетранспортера-амфибии ZAHA
Турецкая компания FNSS проверила, может ли бронированный десантный штурмовой автомобиль ZAHA вернуться в первоначальное положение в случае опрокидывания в воде.
«Бронированный автомобиль-амфибия ZAHA, построенный для морской пехоты Турции, завершил испытания самокоррекции. Он имеет способность вращаться в случае опрокидывания, не причиняя вреда экипажу внутри и без использования дополнительной системы. Этим испытанием была завершена деятельность по проверке. Начнутся квалификационные испытания машины», — написал в четверг днем в Твиттере Исмаил Демир, председатель правления компании Defence Industries (SSB) ., информирует enovosty.com/news.
FNSS поставит турецким военным в общей сложности 27 машин: 23 бронетранспортера, 2 машины управления и 2 машины аварийно-спасательной службы. Конструкция кузова и мощные водометы обеспечивают ZAHA высокую мобильность с максимальной скоростью 7 узлов на море и 70 км / ч на суше. ZAHA может преодолевать крутые склоны, легко преодолевает препятствия высотой 90 см и канавы шириной 2 метра. ZAHA обладает высокой огневой мощью благодаря дистанционно управляемой башне, оснащенной 12,7-мм пулеметом и 40-мм автоматическим гранатометом.
Источник: Defenseworld