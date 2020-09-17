Турция начинает испытания бронетранспортера-амфибии ZAHA

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Турецкая компания FNSS проверила, может ли бронированный десантный штурмовой автомобиль ZAHA вернуться в первоначальное положение в случае опрокидывания в воде.

«Бронированный автомобиль-амфибия ZAHA, построенный для морской пехоты Турции, завершил испытания самокоррекции. Он имеет способность вращаться в случае опрокидывания, не причиняя вреда экипажу внутри и без использования дополнительной системы. Этим испытанием была завершена деятельность по проверке. Начнутся квалификационные испытания машины», — написал в четверг днем ​​в Твиттере Исмаил Демир, председатель правления компании Defence Industries (SSB) ., информирует enovosty.com/news.