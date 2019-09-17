США создадут истребители нового поколения

Главная » Последние новости » Новости технологий » США создадут истребители нового поколения США создадут истребители нового поколения

Закрыть Отправить

Американские вооруженные силы решили создать альтернативу истребителям пятого поколения. Ожидается, что замена F-22 Raptor и F-35 Lightning II появится через пять лет.

ВВС США анонсировали кардинальные изменения. Они планируют дать пять лет на разработку новых летательных аппаратов. Об этом в интервью изданию Defense News рассказал исполнительный директор ВВС по закупкам Уил Ропер, информирует enovosty.com/news.

Ропер заявил, что новые перспективные истребители будут созданы в ходе программы Next Generation Air Dominance. Специалисты начнут над ней работать совсем скоро – с 1 октября. Он сравнил теперешнюю ситуацию с разработкой истребителей типа Century Series. Тогда за короткий временной промежуток появились самолеты о т F-100 до F-106.

Издание сообщает, что программа будет основываться на трех главных принципах. Во-первых, на гибкости в создании программного обеспечения. Во-вторых, на открытой архитектуре. И в-третьих, на цифровой инженерии.

ВВС США поят на финансовое обеспечение Next Generation Air Dominance на 2020 год миллиард долларов. Ропер не исключает, что во время работы специалисты смогут сократить эту сумму вдвое.

Читайте: Военная мощь Китая быстро становится самой большой угрозой военному превосходству США