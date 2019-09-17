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США создадут истребители нового поколения

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Американские вооруженные силы решили создать альтернативу истребителям пятого поколения. Ожидается, что замена F-22 Raptor и F-35 Lightning II появится через пять лет.

ВВС США анонсировали кардинальные изменения. Они планируют дать пять лет на разработку новых летательных аппаратов. Об этом в интервью изданию Defense News рассказал исполнительный директор ВВС по закупкам Уил Ропер, информирует enovosty.com/news.

Ропер заявил, что новые перспективные истребители будут созданы в ходе программы Next Generation Air Dominance. Специалисты начнут над ней работать совсем скоро – с 1 октября. Он сравнил теперешнюю ситуацию с разработкой истребителей типа Century Series. Тогда за короткий временной промежуток появились самолеты о т F-100 до F-106.

Издание сообщает, что программа будет основываться на трех главных принципах. Во-первых, на гибкости в создании программного обеспечения. Во-вторых, на открытой архитектуре. И в-третьих, на цифровой инженерии.

ВВС США поят на финансовое обеспечение Next Generation Air Dominance на 2020 год миллиард долларов. Ропер не исключает, что во время работы специалисты смогут сократить эту сумму вдвое.

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Автор: Катерина Лукьянчук
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