Китай запустил в космос новую ракету (ВИДЕО)

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Китай с помощью новой ракеты-носителя вывел на орбиту три спутника. Smart Dragon-1 справилась со своей миссией на 100%.

Сегодня, 17 августа, в Китае в космос запустили новую ракету. Ее название — Smart Dragon-1. Эта ракета была изготовлена специально для коммерческих целей, информирует enovosty.com/news.

Компания-разработчик China Rocket Co. Ltd считает, что Smart Dragon-1 сможет полностью удовлетворить спрос в сфере малых коммерческих спутниковых пусков.

Пуск новой ракеты-носителя был осуществлен в 12:11 по пекинскому времени. Запуск совершали с территории космодрома Цзюцюань, находящегося на северо-западе Китая.

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Создатели ракеты Smart Dragon-1 сообщили, что ее общая длина составляет 19,1 метров, а диаметра – 1,2 метра. Взлетный вес равен 23,1 тонны. С ее помощью на орбиту можно выводить около 200 килограммов полезного груза. Максимальная высота составляет 500 километров.

Глава проекта Гонг Мин заявил, что на данный момент в Китае нет ракет равных Smart Dragon-1. Именно она продемонстрировала наивысшую эффективность среди функционирующих носителей на твердом топливе.

Добавим, что над созданием Smart Dragon-1 ученые работали полтора года. В истории Китая это самый короткий период разработки новой ракеты.