В Сети появилось невероятное видео прототипа вертолета-разведчика Bell 360 Invictus

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Bell Textron Inc., часть американского конгломерата Textron, выпустила новые видеоматериалы, показывающие прототип Bell 360 Invictus, как часть программы U.S. Army Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA).

Размещенная на канале Youtube компании, компьютерная анимация показала прототип вертолёта, созданный для повышения летальности, живучести и расширенного охвата армейской авиации, информирует enovosty.com/news.

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Цель FARA направлена на тестирование и приобретение вертолетов-разведчиков следующего поколения, чтобы заполнить пробел в критических возможностях, выявленных Армией в короткие сроки.

Армия нуждается в воздушном средстве, способном работать в сложном воздушном пространстве и в ухудшенных условиях против одноранговых противников с помощью усовершенствованной интегрированной системы противовоздушной обороны. Нынешний авиационный флот не располагает специальным вертолетом для ведения вооруженной разведки, легкой атаки и обеспечения безопасности с улучшенными возможностями противостояния, летальных и несмертельных действий с платформы, предназначенной для укрытия в радиолокационном беспорядке, и в «городских каньонах» мегаполисов.

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Армии США давно нужен новый разведывательный вертолет. В 2012 году армия передислоцировала часть своего флота AH-64 Apache для поддержки тяжёлых разведывательных эскадрилий в качестве замены OH-58 Kiowa.

После развертывания FARA армия планирует заменить около 50 процентов своего стареющего флота AH-64.

Действуя в рамках концепции Future Attack and Reconnaissance Aircraft, армия США выбрала двух исполнителей для разработки и тестирования опытных прототипов, чтобы продолжить второй этап программы.

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Двумя выбранными поставщиками являются Bell Helicopter Textron Inc. (Форт-Уэрт, Техас) и Sikorsky Aircraft Corp. (Стратфорд, Коннектикут).

Bell занимается разработкой и испытаниями Bell 360 Invictus, прототипа вертолёта, предназначенного для обеспечения повышенной летальности, живучести и увеличенной досягаемости для армейской авиации.

Согласно заявлению компании, Bell 360 отвечает требованиям к конструкции, оптимизированной для достижения производительности, связности, устойчивости и надежности для солдат, чтобы сражаться и действовать в многодоменных операциях. Ожидается, что вертолет будет удовлетворять или превосходить требования армии, используя проверенные технологии Bell, такие как управление полетом по проводам, проверенная конструкция ротора с шарнирно-сочлененной рамой, инновационная конструкция лопасти и многие другие.

Вертолеты-разведчики будущего являются приоритетным направлением модернизации авиации для армии и есть неотъемлемой частью эффективного проникновения и дезинтеграции интегрированных систем противовоздушной обороны противника.

Источник: Defence-blog