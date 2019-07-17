Ученые NASA рассказали, какое плодоносное растение будет первым выращено на МКС

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Ученые NASA заявили, что они выбрали плодоносящее растение, которое будет выращено на Международной космической станции.

Это перец Эспенола чили или Capsicum annuum. Такой выбор был сделан, поскольку растение имеет короткий период роста, может расти на больших высотах и легко опыляется. Перец является отличным источником витамина С, минералов и антиоксидантов, которые важны для космической диеты, информирует enovosty.com/news.

NASA в настоящее время экспериментирует с выращиванием растения на Земле в условиях имитации космоса, и если все планы будут успешными, растение перца чили будет отправлено на МКС в период с ноября этого года по январь 2020 года.

В настоящее время существует множество традиционных расфасованных и обезвоженных продуктов, которые можно есть в космосе, однако астронавты часто говорят о своем желании есть более острую и ароматную пищу. Перец Эспаньола удовлетворит потребности в питании, а также поможет обеспечить и питание астронавтов в космическом путешествии.

Перец чили растет на возвышенности в Эспаньоле в Нью-Мексико, ранее известной как долина Сан-Хуан. Он имеет сильный острый и горький вкус и созревает рано.

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Три года назад астронавтам НАСА удалось вырастить и съесть различные виды салата на МКС. Другие продукты, такие как китайская капуста, редис, швейцарский мангольд, горох и другие овощи, уже производятся на борту космической станции.