Морская версия китайского беспилотника CH-5 совершила свой первый полет

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Морская версия разработанного Китаем разведывательного беспилотника CH-5 недавно провела свой первый полёт.

Компания CH UAV разработала морскую версию беспилотника CH-5, средней и большой высоты, с большой долговечностью, для использования в океанических условиях, информирует enovosty.com/news.

По словам разработчика, беспилотная система может принимать различные полезные нагрузки, включая фотоэлектрические приборы и широкообластные поисковые радары, и способна проводить наблюдения и мониторинг в море.

По словам группы разработчиков, в ходе этого испытания было завершено испытание радиолокационных систем на предмет установления связи. Следующие испытания будут проводиться в условиях более интенсивной морской среды.

По сравнению со стандартной версией CH-5, морская версия была модернизирована для того, чтобы справляться с высокотемпературными, влажными и соляными туманами в море. Например, по словам компании, соединители деталей были заменены на титановые для адаптации к морской среде.

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Стандартная версия CH-5 — это разведывательный беспилотник средней и большой дальности с полностью автоматической системой управления полетом, системой защиты от помех и всепогодной полезной нагрузкой.

С длиной крыла 21 метр и максимальной высотой полета в 8300 метров, стандартный CH-5 имеет максимальную выносливость 35 часов, максимальную скорость 300 километров в час, максимальный вес взлёта 3300 килограммов и вес полезной нагрузки 480 килограммов.

Стандартный CH-5 может проводить короткие взлёты и посадки в плоскогорьях. Он может быть модифицирован с помощью таких средств, как радар управления огнём, электронные контрмеры и устройства глушения.

Источник: defenseworld